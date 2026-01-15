UGT afirma que la moderación de la inflación no evita el "deterioro" económico de muchos hogares

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha afirmado que los datos del IPC publicados este jueves reflejan que la inflación cerró 2025 en la Región de Murcia "manteniendo una positiva senda de moderación" que, sin embargo, "no ha evitado que muchos hogares hayan visto deteriorada su situación económica durante el año pasado".

En un comunicado, el sindicato ha achacado este hecho al encarecimiento "significativo" de algunos bienes y servicios esenciales, como los alimentos y la energía (electricidad, gas y otros combustibles), así como a la "situación de estancamiento" que sufren los salarios en la Región.

En este sentido, ha señalado que la negociación colectiva "ha mitigado este impacto para las personas trabajadoras que cuentan con un convenio vigente", pero no para aquellas que "sufren el bloqueo de las negociaciones, algunas, desde hace más de una década."

La organización sindical ha puesto de relieve que en muchas ciudades estos incrementos salariales "no son suficientes para contrarrestar el fuerte ascenso del coste de la vivienda, que ya ha rebasado los niveles previos a la burbuja inmobiliaria, tanto en régimen de compra como de alquiler".

En este contexto, ha considerado "imprescindible" intervenir en el mercado de la vivienda con políticas públicas eficaces que "limiten la escalada de precios y la especulación" y hacer que los salariosy el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "continúen creciendo en 2026 por encima de la inflación".

"Solo así podrá materializarse un reparto más justo de la riqueza, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la mayoría", ha sostenido UGT, para quien la propuesta del Gobierno central de incrementar el SMI este año un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, junto con el mantenimiento de su exención en el IRPF, es "un umbral mínimo".