UGT atribuye la subida del paro al comportamiento del mercado y al proceso de regulación

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha apuntado a un "comportamiento estacional habitual" en el mercado laboral y al proceso de regularización de inmigrantes que finalizó este verano como causas de la subida del paro este pasado mes de septiembre.

En este sentido, han destacado que el colectivo con el incremento más significativo del desempleo es el de personas extranjeras, cuyo número crece casi un 42% en comparación con los registros de hace un año, han informado desde el sindicato.

"La regularización está permitiendo que personas que ya vivían y trabajaban en nuestro país puedan acceder a un empleo formal, cotizar a la Seguridad Social y ejercer plenamente sus derechos laborales, al tiempo que pasan a tener acceso a los servicios públicos de empleo, pueden inscribirse como demandantes y buscar activamente un trabajo dentro de la economía formal", han puntualizado.

Por otra parte, han afirmado que estos datos "ponen de manifiesto que persisten la estacionalidad de nuestro mercado de trabajo e importantes bolsas de desempleo". Por ello, han demandado "políticas activas de empleo más eficaces y una apuesta decidida por la creación de puestos de trabajo estables y de calidad".

Asimismo, consideran que "aunque la temporalidad en la contratación haya descendido hasta el 37,87% y la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo haya aumentado hasta el 78,95%, es necesario seguir avanzando en la mejora de la protección del empleo y la garantía una protección y atención suficiente para todas las personas que pierden su empleo", así como "reforzar los servicios públicos de empleo y mejorar las políticas activas de empleo".

Por último, han exigido que se desbloqueen los convenios colectivos pendientes en la Región de Murcia y que se refuerce la negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida y los salarios de los trabajadores.