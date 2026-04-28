UGT celebra el "récord" de ocupación en la Región pero exige corregir la brecha de género y mejorar los salarios

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado de forma "claramente favorable" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 y ha destacado que la Región de Murcia ha logrado "pulverizar el récord" de ocupación de la comunidad autónoma, según ha informado el sindicato.

No obstante, ha advertido de que este crecimiento no llega a todos los colectivos por igual y ha reclamado, coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que la mejora del empleo vaya acompañada de avances en su "calidad".

Asimismo, UGT ha resaltado que la tasa de temporalidad (16,9%) es la más baja registrada en el territorio en toda la serie histórica, aunque ha matizado que todavía se mantiene por encima de la media nacional.

En este sentido, ha puesto el foco en que las mujeres representan ya "casi el 60% del total de personas desempleadas" y sufren una tasa de temporalidad que "casi duplica la de los hombres".

En el marco de la proximidad del Primero de Mayo,, la organización sindical ha instado a "desbloquear" los convenios sectoriales y mejorar los salarios para compensar el contexto inflacionista.

Entre sus prioridades figuran el impulso de un nuevo acuerdo de negociación colectiva para un "reparto más justo de la riqueza", la reducción de la jornada laboral y el endurecimiento de la regulación del 'despido sin causa'.

Finalmente, UGT ha hecho un llamamiento a la "movilización social" para que las cifras macroeconómicas se traduzcan en "bienestar real", empleos más seguros y una revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que aborde los nuevos riesgos psicosociales y digitales.