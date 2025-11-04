UGT considera que es momento de "consolidar los avances conseguidos a través del diálogo social"

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha afirmado, tras conocer los datos del desempleo, que "es el momento de consolidar los avances conseguidos a través del diálogo social, mediante políticas que contribuyan a seguir mejorando la calidad del empleo y protejan el poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

En este sentido, además de las reformas ya señaladas, "resulta imprescindible actualizar el Salario Mínimo Interprofesional, para que acompañe el incremento del coste de la vida y contribuya a reducir la desigualdad, especialmente la que afecta a las mujeres".

Así como "reactivar la negociación colectiva de los convenios pendientes, garantizando que la mejora del empleo se traduzca en derechos y condiciones laborales dignas".

A juicio del sindicato, "los datos pueden considerarse positivos con carácter general, si bien no están exentos de generar preocupación en algunos aspectos".

"El hecho de que el incremento del desempleo que se produce este mes se concentre en los Servicios, nos obliga a insistir en la necesidad de actuar para que nuestro tejido productivo sea menos sensible a la estacionalidad, diversificando nuestra oferta turística más allá de la época estival y fortaleciendo, en paralelo, nuestra industria y las actividades de mayor valor añadido", indica.

Asimismo, advierte que "persiste una desigualdad de género patente en nuestro mercado de trabajo. El paro de las mujeres aumenta un 1,38% este mes y también se reduce en menor medida que el de los hombres si atendemos a la comparativa interanual".

En opinión de UGT, "esto evidencia la necesidad de articular políticas activas más eficaces para la inserción y estabilidad laboral de las mujeres y hacerlo, además, a través de dos instrumentos de planificación esenciales como son la Estrategia Regional para el Impulso del Empleo de Calidad y la Estrategia regional para la eliminación de la brecha salarial de género, que el Gobierno regional mantiene paralizados".

Necesidad que cabe, asimismo, "plantear respecto a las personas jóvenes, dado que los menores de 25 años son el colectivo que más acusa, en proporción, el incremento del desempleo en octubre y el único que no lo reduce respecto a los registros de hace doce meses".

En cuanto a la calidad del empleo, destaca que "la temporalidad en la contratación repunta ligeramente en octubre, pero se mantiene una tendencia inédita en el mercado de trabajo, que solo ha sido posible en la Región gracias a la reforma laboral pactada de 2021, y es que el número de contratos temporales se mantiene por debajo del número de contratos indefinidos".

Para UGT, "es fundamental conservar esta evolución, reforzando los recursos dedicados a la inspección y control del fraude en la contratación para evitar retrocesos y nuevas regulaciones, para frenar la parcialidad involuntaria, reducir la jornada laboral y el abuso que se hace de las horas extraordinarias y complementarias".