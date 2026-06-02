UGT defiende que las mejoras laborales "no frenan la creación de empleo" y reclama renovar convenios "obsoletos"

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado este martes que los datos del paro registrado en mayo en la Región de Murcia reflejan una "evolución favorable" del mercado laboral y evidencian que las políticas orientadas a la mejora de la calidad del empleo "no solo no frenan la creación, sino que contribuyen a un crecimiento más justo, equilibrado y sostenible".

En un comunicado, la organización sindical ha incidido en que las cifras "vuelven a confirmar la eficacia de la reforma laboral para contener la temporalidad", aunque ha advertido del "desafío" de desbloquear convenios "obsoletos" que afectan a cerca de 200.000 trabajadores en la comunidad autónoma.

A su parecer, las cifras de este mes "vuelven a confirmar la eficacia de la reforma laboral para contener la temporalidad y favorecer la contratación indefinida incluso en meses de intensa actividad económica". A este respecto, ha precisado que el 57,04% de los contratos formalizados en mayo fueron indefinidos, un porcentaje "muy por encima" de los niveles antes de la reforma.

No obstante, la organización ha advertido de que "estos buenos datos no deben distraernos de los desafíos que siguen presentes en nuestro mercado de trabajo". Y es que, según UGT,"la reducción del desempleo y el aumento de la ocupación deben traducirse también en "una mejora efectiva de las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras".

Por ello, ha considerado "imprescindible" impulsar políticas de empleo que favorezcan la inclusión laboral de colectivos como las mujeres, y ha argumentado que las trabajadoras "siguen reduciendo sus cifras de paro en menor medida que los hombres y presentan, además, una protección frente al desempleo significativamente inferior".

En el plano salarial, el sindicato ha demandado "mejorar" los salarios a través del SMI y la negociación colectiva para "garantizar un reparto más justo de los beneficios del crecimiento económico y proteger el poder adquisitivo".

"En este sentido, resulta prioritario desbloquear aquellos convenios colectivos que siguen pendientes de renovación y que mantienen a cerca de 200.000 personas trabajadoras con condiciones laborales y salariales obsoletas en la Región de Murcia", ha denunciado la organización.

Otra de las materias que la organización sindical exige abordar "con urgencia" es la regulación efectiva del control horario de la jornada laboral. UGT ha calificado la situación actual de "muy preocupante" tras denunciar que "en España se continúa realizando cerca de tres millones de horas extraordinarias que no son pagadas ni reconocidas".