Última semana para las ayudas a proyectos de colaboración entre agentes artísticos y culturales con centros educativos

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, tiene abierta hasta el 21 de septiembre la convocatoria de ayudas para proyectos de colaboración entre agentes artísticos y culturales con centros educativos dotada con casi 200.000 euros.

Esta iniciativa busca incorporar e integrar los lenguajes, prácticas y metodologías artísticas en los procesos de aprendizaje en colegios e institutos, lo que favorece la experimentación y la innovación educativa a través de la cultura y las artes.

Asimismo, se pretende que los proyectos fomenten en el alumnado el desarrollo de las capacidades artísticas y creativas y mejoren el aprendizaje y la comprensión de los lenguajes artísticos -dentro de un marco de competencias transversales y formación integral-, además de facilitar un mayor acceso a actividades culturales.

Otro de los objetivos es articular mecanismos de acción y cooperación sostenida entre espacios de aprendizaje formales, no formales e informales, tales como centros de formación artística especializados, museos, galerías, bibliotecas, espacios de artes escénicas, centros de creación, centros comunitarios, sitios del patrimonio cultural o natural, expresiones de patrimonio inmaterial y demás instituciones y espacios dedicados a la cultura y las artes.

Pueden presentar proyectos hasta el domingo 21 de septiembre entidades privadas sin ánimo de lucro; entidades privadas con ánimo de lucro, incluyendo las entidades dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales; así como los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; y las entidades públicas, incluidas las agrupaciones de entidades locales.

El presupuesto total es de 191.213 euros. El importe mínimo de la ayuda por proyecto será de 10.000 euros y en ningún caso podrá superar el 50 por ciento del presupuesto total de éste. Las ayudas se concederán con cargo al crédito de financiación procedente del Ministerio de Cultura, fruto del importe asignado a la Región de Murcia aprobado en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada en mayo de este año.

La convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), así como en el apartado de convocatorias dentro de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.