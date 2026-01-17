Últimas dos semanas para presentar candidaturas a la primera edición del certamen de moda 'Meet Fashion Impulsa'

Imagen de la presentación de 'Meet Fashion Región de Murcia'. - CARM

MURCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar candidaturas para la primera edición del certamen 'Meet Fashion Impulsa', que busca reconocer, fomentar y proyectar el talento creativo en el sector de la moda y está promovido por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, concluye dentro de dos semanas, el 31 de enero.

Esta iniciativa es una acción específica de la plataforma 'Meet Fashion Región de Murcia' dirigida a apoyar el desarrollo profesional de diseñadores y marcas de moda de autor, así como facilitar herramientas de visibilidad, acompañamiento y proyección dentro del sector.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "con este certamen queremos hacer aflorar, apoyar e impulsar el talento regional en el diseño de moda. Nuestro objetivo es hacer crecer el ecosistema creativo y respaldar tanto a los talentos emergentes como a los noveles".

La convocatoria está dirigida a personas creadoras sin límite de edad y se estructura en dos categorías: 'Diseñadores emergentes', destinada a marcas o proyectos que se encuentren en fase de consolidación; y 'Diseñadores noveles', orientada a estudiantes, recién titulados o creadores en las primeras etapas de su carrera profesional.

En la categoría de 'Diseñadores emergentes', el premio principal consiste en la incorporación durante un año a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Esta distinción permitirá al proyecto ganador acceder a asesoramiento profesional especializado, oportunidades de visibilidad y contacto directo con el ecosistema profesional de referencia de la moda española.

La categoría de 'Diseñadores noveles' contempla reconocimientos a la mejor colección, mejor dossier de presentación y mejor plan de comunicación, dotados con premios económicos. Asimismo, se seleccionarán hasta siete proyectos destacados, que formarán parte del desfile oficial del certamen 'Meet Fashion Talent', junto al resto de propuestas premiadas.

Las candidaturas para participar en este certamen deberán presentarse exclusivamente por vía digital, enviando la documentación indicada en las bases al correo electrónico certamen@meetfashionregiondemurcia.com. La evaluación de los proyectos la efectuará un jurado profesional integrado por representantes de ACME, profesionales de reconocido prestigio del sector de la moda regional y miembros de la organización del concurso.

La selección de finalistas se comunicará el 9 de febrero. Los proyectos seleccionados se presentarán en la final del certamen, que tendrá lugar en el evento 'Meet Fashion Talent', previsto para el mes de abril en la ciudad de Murcia, y que culminará con los desfiles y la entrega oficial de premios. La información completa sobre las bases y el proceso de inscripción está disponible en la web oficial de Meet Fashion Región de Murcia.