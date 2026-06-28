Últimos días para visitar la exposición 'From Inside Project' de Pilar Morales en el Centro Cultural Casa Grande de Sant

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, visitó esta semana la exposición 'From Inside Project', de Pilar Morales - CARM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, visitó esta semana la exposición 'From Inside Project', de Pilar Morales, que se clausura el 30 de junio en el Centro Cultural Casa Grande de Santomera y que forma parte del Plan de Espacios Expositivos.

Cebrián, que estuvo acompañado de la artista y del concejal de Cultura y Patrimonio Cultural del municipio, Ricardo Giner, destacó que "con el Plan EXE buscamos incrementar la cantidad y la calidad de las exposiciones que llegan a las salas municipales, como el Centro Cultural Casa Grande de Santomera, que ha contado con las muestras de Carmen Pérez Casanova en enero y Pilar Morales en mayo y junio".

En la exposición se recoge una selección de las obras de la investigación que ha estado desarrollando durante más de dos décadas Pilar Morales en relación con el mar como espacio de atracción, misterio y conflicto.

A través de imágenes que combinan lo sensorial, lo abstracto y lo simbólico, la creadora indaga en conceptos como la curiosidad, el miedo o la belleza, proponiendo un viaje introspectivo en el que la fotografía actúa como medio de interpretación de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de junio y se podrá visitar tanto el lunes como el martes en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.