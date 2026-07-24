La UMU crea una comisión para diseñar su estrategia institucional de inteligencia artificial

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MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha aprobado este viernes la creación de la Comisión de Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un órgano que elaborará el futuro Plan Estratégico de IA de la institución y coordinará la incorporación de esta tecnología en los distintos ámbitos universitarios.

La decisión ha sido adoptada en la primera reunión del Consejo de Gobierno celebrada bajo el mandato del rector, Samuel Baixauli, según ha informado la institución.

La nueva comisión, adscrita al Rectorado, tendrá como objetivo definir una estrategia institucional para integrar la inteligencia artificial de forma "responsable y segura" en la actividad universitaria. El futuro plan abordará su aplicación en la docencia, la investigación, la gestión y la prestación de servicios, además de establecer criterios comunes en materia jurídica, ética, protección de datos, seguridad de la información y cumplimiento normativo.

El órgano contará con representación de los principales ámbitos de la Universidad, con responsables académicos, técnicos, jurídicos y de gestión, así como representantes del personal docente e investigador de las cinco ramas de conocimiento y del estudiantado.

Entre sus funciones figuran la identificación de proyectos estratégicos relacionados con la inteligencia artificial, la promoción de experiencias piloto, la difusión de buenas prácticas, el impulso de la formación de la comunidad universitaria y el seguimiento de la evolución tecnológica y normativa para orientar la toma de decisiones.

Asimismo, la comisión analizará los riesgos asociados al uso de estas tecnologías, como la protección de datos, la propiedad intelectual, los posibles sesgos de los sistemas o la preservación de la intervención humana en los procesos universitarios, además de velar por que las herramientas implantadas se ajusten a la normativa europea.

La Comisión de Gobernanza de la Inteligencia Artificial iniciará su actividad con el comienzo del próximo curso académico y celebrará sus primeras reuniones a partir del mes de septiembre.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado retransmitir públicamente sus sesiones para la comunidad universitaria, una medida incluida entre los compromisos electorales del rector.

Durante la reunión también se designaron los miembros del Consejo de Gobierno, incorporando por primera vez con voz y voto a todos los decanos y decanas de la Universidad. Asimismo, se ha aprobado cambiar la denominación del Edificio de Servicios Integrados de la Universidad de Murcia (ESIUM), en el Campus de Espinardo, que pasará a llamarse Edificio Rector Ballesta.

El órgano ha dado luz verde a la nueva normativa sobre movilidad científica y estancias formativas del personal docente e investigador, que permitirá mantener íntegramente el régimen retributivo durante las estancias autorizadas en otras instituciones.