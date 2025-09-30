La UMU da la bienvenida a cerca de 700 estudiantes internacionales en el primer cuatrimestre del curso

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha recibido durante el mes de septiembre a cerca de 700 estudiantes procedentes de todo el mundo que se incorporan a la institución a través de programas de movilidad gestionados por el Área de Relaciones Internacionales.

Esta cifra se verá incrementada en el segundo cuatrimestre con la llegada de otros 250 estudiantes internacionales, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

Junto con los desplazamientos al extranjero de estudiantes de la UMU, se superarán las 2.300 movilidades a lo largo del curso académico.

El Teatro Romea de Murcia acogerá este martes por la tarde, a las 18.00 horas, la bienvenida formal del alumnado internacional a la ciudad, en un acto que ha contado con el vicerrector de Internacionalización, Pascual Cantos; así como el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; y otras autoridades académicas y municipales.

Con motivo del inicio del curso 2025-26, el Vicerrectorado de Internacionalización organiza la Semana de Bienvenida Internacional #WelcomeDays, un programa de actividades orientado a facilitar la integración del estudiantado internacional y promover el conocimiento de la ciudad, la Región y su cultura.

El programa, que se desarrolla del 22 de septiembre al 5 de octubre, incluye visitas guiadas, excursiones a Cartagena y Granada, tándem lingüísticos, actividades al aire libre y otras propuestas.

MOVILIDAD ENTRANTE

En este primer cuatrimestre, la UMU acoge a 687 estudiantes internacionales. Se prevé la incorporación de otros 250 a partir del mes de enero. La mayor parte de estas movilidades se realizan a través del programa Erasmus+ Estudios con países europeos, con 537 estudiantes; aunque hay otros muchos programas de movilidad con otros muchos lugares del mundo.

En cuanto a Latinoamérica, destacan las 88 movilidades entrantes del programa de Intercambio con Latinoamérica (ILA), y la llegada de 7 estudiantes de máster gracias a los acuerdos con la Fundación Carolina.

Con Estados Unidos, la movilidad se canaliza principalmente mediante el programa ISEP, con 10 estudiantes entrantes, y 3 más a través de convenios bilaterales que también incluyen universidades de China, Corea del Sur y Taiwán.

Asimismo, el programa Erasmus+ Movilidad Internacional con países terceros (KA171) permite este cuatrimestre la recepción de 18 estudiantes procedentes de Albania, Angola, Armenia, Georgia, Palestina y Ucrania.

En el segundo cuatrimestre está prevista la llegada de estudiantes de Burkina Faso, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Camerún, Canadá y Ghana.

MOVILIDAD SALIENTE

Durante este primer cuatrimestre, cerca de 1.000 estudiantes de la Universidad de Murcia realizarán estancias en universidades socias en el extranjero. De ellos, 851 lo harán en el marco del programa Erasmus+ Estudios, repartidos entre más de 400 universidades europeas.

Otros 65 se desplazarán a Latinoamérica a través del programa ILA, y 19 lo harán a Estados Unidos y países asiáticos mediante los programas ISEP y Convenios Bilaterales.

Hasta la fecha, 35 estudiantes UMU participan en Programas Intensivos Combinados (BIP), una modalidad de Erasmus+ que combina enseñanza presencial con actividades virtuales. Se prevé que, al igual que en el curso anterior, más de 200 estudiantes internacionales participen en estos programas en la UMU.

En cuanto al programa Erasmus+ Prácticas, 26 estudiantes de la UMU han comenzado sus estancias en empresas y universidades europeas en esta primera fase de la convocatoria, con la previsión de alcanzar cerca de un centenar de movilidades a lo largo del curso.

Por otro lado, la UMU ha recibido a 20 auxiliares de conversación a través del mismo programa, con Irlanda como principal país emisor.

En total, la Universidad de Murcia gestionará alrededor de 2.300 movilidades internacionales a lo largo del curso académico 2025-26, de las cuales unas 1.700 corresponden al primer cuatrimestre.