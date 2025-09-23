La UMU inaugura este jueves la exposición 'Ciudades eternas' del pintor Pedro Cano

Cartel de la exposición 'Ciudades eternas. La obra plástica como herramienta para la documentación del patrimonio', de Pedro Cano - UMU

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Murcia (UMU), en el Campus de La Merced, acogerá este jueves, a las 20.30 horas, la inauguración de la exposición 'Ciudades eternas. La obra plástica como herramienta para la documentación del patrimonio', del pintor Pedro Cano.

La muestra, que ha sido programada por el Aula de Artes Plásticas y Visuales, permanecerán expuesta hasta el próximo 18 de noviembre, según han informado fuentes de la UMU.

En esta exposición, enmarcada en el XXV Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte, colaboran la Fundación Pedro Cano de Blanca (Murcia), el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) y el proyecto de la UMU 'ODSesiones'.