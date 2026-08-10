La UMU participa en proyectos de investigación y monitorización orientados a la conservación del Mar Menor - UMU

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) participa en distintos proyectos de investigación y monitorización digital orientados a analizar el estado del Mar Menor y contribuir a la conservación y recuperación de la laguna, en colaboración con la Comunidad Autónoma y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Los grupos de investigación de la institución trabajan desde hace años en el análisis de aspectos relacionados con la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema, entre ellos los procesos oceanográficos y ecológicos, la calidad del agua, las condiciones hidrológicas y el estado trófico de la laguna, según ha informado la Universidad de Murcia.

Uno de los proyectos destacados es NEREIDAS, una iniciativa que integra datos oceanográficos, meteorológicos y satelitales a través de una plataforma tecnológica que cuenta con un catálogo de 84 conjuntos de datos activos.

Entre sus herramientas figura un gemelo digital del Mar Menor que permite reproducir virtualmente el comportamiento de la laguna y experimentar con distintos escenarios, como episodios de lluvias intensas o variaciones en los aportes de nutrientes.

El proyecto también dispone de visores de datos de la columna de agua, mapas de clorofila y sistemas de detección de contaminantes mediante robots submarinos autónomos.

Para alimentar estos sistemas, investigadores de la UMU realizan, por encargo de la Comunidad Autónoma, un seguimiento de las condiciones hidrológicas y oceanográficas de la laguna.

Esta labor se apoya en una red de ocho boyas científicas desarrolladas en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que registran de forma continua parámetros como la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto y la clorofila.

A esta red se suman 22 puntos de control georreferenciados, con los que se obtiene información sobre distintas zonas de la laguna.

Según la UMU, estos datos se utilizan en proyectos compartidos dentro del Campus Mare Nostrum y permiten a los grupos de investigación analizar la respuesta de la flora y la fauna ante las condiciones ambientales y desarrollar modelos predictivos.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Murcia, Christian de la Fe, ha visitado en un barco científico de la institución algunos de estos puntos de medición instalados en el Mar Menor, acompañado por el investigador Ángel Ruzafa y personal de investigación, para conocer su funcionamiento.

Investigación y conservación de especies La Universidad de Murcia también desarrolla proyectos relacionados con la conservación de especies del Mar Menor. Entre ellos figura el Banco de Especies creado por el Acuario de la UMU e impulsado por la Comunidad Autónoma.

En este ámbito, la Universidad señala que se ha anunciado la creación del Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM*), una infraestructura de 15.000 metros cuadrados ubicada en San Javier que contará con laboratorios especializados y 21 tanques marinos.

El centro estará destinado, según la institución universitaria, a investigar el ciclo biológico y desarrollar protocolos de reproducción de especies como el fartet, la nacra y distintos tipos de singnátidos.

Entre los trabajos desarrollados previamente por el equipo de la UMU figura la creación de un stock de 4.000 ejemplares de caballito de mar.

La Universidad indica que el futuro centro permitirá mantener estas especies en condiciones de semilibertad para favorecer su adaptación y posterior reintroducción en la laguna, además de incorporar actividades de divulgación científica y educación ambiental.

Por otro lado, la UMU señala que recientemente ha captado más de 2,68 millones de euros para impulsar siete proyectos de innovación en el ámbito agropecuario, seleccionados en una convocatoria de la Fundación Biodiversidad.

Estas iniciativas están orientadas a reducir el impacto ambiental de la actividad ganadera en la cuenca vertiente del Mar Menor e incluyen tecnologías para el tratamiento de purines y la recuperación circular de nutrientes, el desarrollo de ganadería extensiva regenerativa y el uso de microalgas para reducir la carga contaminante.

La Universidad de Murcia enmarca estos proyectos en el conjunto de investigaciones que desarrolla para analizar el funcionamiento del Mar Menor y contribuir, mediante el conocimiento científico y la monitorización del ecosistema, a la prevención de posibles episodios de deterioro y a la recuperación de la laguna.