La UMU prevé superar las 2.500 movilidades internacionales durante el curso 2026/27

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MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) prevé superar las 2.500 movilidades internacionales durante el curso 2026/27 a través de sus distintos programas de intercambio. Este semestre, la institución recibe a 578 estudiantes extranjeros y envía a 966 estudiantes de la UMU a universidades europeas dentro del programa Erasmus+ Estudios.

Italia, con 248 estudiantes, encabeza los países de procedencia del alumnado internacional recibido este semestre, seguida de Francia, con 81; Alemania, con 77; México, con 41; Polonia, con 35; y Reino Unido, también con 35. La UMU mantiene programas de movilidad con 50 países de todo el mundo y durante el segundo semestre se incorporarán también estudiantes procedentes de Burkina Faso y Canadá, según ha informado la Universidad.

A estas cifras se suman otras modalidades de movilidad, como los 18 estudiantes de la UMU que realizarán prácticas en empresas o instituciones europeas y los 13 estudiantes internacionales que harán sus prácticas en la propia institución. El programa ILA, financiado con ayudas de Banco Santander, permitirá además la llegada de 88 estudiantes latinoamericanos y la movilidad de 73 alumnos de la UMU. También se contabilizan movilidades de Erasmus+ con terceros países, ISEP, convenios bilaterales y Fundación Carolina.

El Teatro Romea acogerá este miércoles por la tarde el acto institucional de bienvenida al alumnado internacional que permanecerá este semestre en Murcia. La recepción forma parte de los Welcome Days 2026-27, organizados por el Vicerrectorado de Internacionalización con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y ESN Murcia, que incluyen más de 20 actividades culturales, deportivas y de ocio hasta el 4 de octubre.

Tras el acto de bienvenida, los estudiantes realizarán una visita por el centro histórico de Murcia, mientras que el programa incluye también actividades como el Tándem Lingüístico, encuentros del Buddy Programme, visitas a museos, noches de karaoke y tapas y excursiones a distintos puntos de la Región. Entre las propuestas figuran una jornada de playa en Bolnuevo, una ruta por Calblanque, una excursión a Cartagena y una jornada de rafting en el Cañón de Almadenes.