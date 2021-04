La Universidad de Murcia coordina la traducción del manual de referencia para la gestión de la información

MURCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gestión de la información tiene como misión resolver cuestiones como en qué lenguaje tratamos de explicar fenómenos tan diversos como el sistema de recomendación de Netflix, la organización de las especias en una cocina, la digitalización del patrimonio cultural, la optimización para buscadores en la web o los portales de transparencia y datos abiertos, o las relaciones entre todos los contenidos creativos relacionados con Hamlet.

Tomando como punto de partida los conceptos de organización, recursos de información, y metadatos, la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia ha promovido la publicación en abierto de la traducción de una selección de contenidos del prestigioso manual 'The discipline of organizing', de Robert J. Glushko, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Se trata de un libro que es referencia en el ámbito de la documentación por su aportación a un campo multidisciplinar como es el de la organización de información, que requiere nuevos marcos y lenguajes para permitir trabajar conjuntamente a profesionales de diferentes áreas: estadística, informática, ciencia de datos, comunicación, administraciones públicas y documentación, entre otras cosas.

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) ha publicado en acceso abierto esta traducción en la que ha participado el profesor de la Universidad de Murcia Tomás Saorín y que ha sido realizada en colaboración con la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Universitat Politècnica de València, y con el apoyo del Ministerio de Cultura.

El título de la traducción abreviada de este manual de referencia se ha titulado 'Organización y descripción de recursos de información digital' y recoge tres de los doce capítulos de la obra original.

'The discipline of organizing' es un manual reconocido internacionalmente por la red de iSchools y por ASIS&T (Association for Information Science and Technology) como el libro del año en el campo de information science. Ha sido reeditado en sellos editoriales de referencia en el campo de la información digital, como O'Reilly y el MIT o la Universidad de Berkeley, y que va ya por su cuarta edición.

Tomás Saorín explica que esta traducción "puede ser de mucha ayuda para aquellas universidades que están en el proceso de poner en marcha nuevos estudios en la línea del nuevo grado de Gestión de la Información y Contenidos Digitales de la Universidad de Murcia". La presentación de 'Organización y descripción de recursos de información digital' tuvo lugar en las Jornadas Españolas de Información y Documentación 2021, el mayor evento profesional del campo que cada dos años organiza FESABID.

El objetivo de esta publicación es también apoyar la difusión de los nuevos enfoques para el campo del tratamiento, organización y gestión de la información, concebidos para su lectura por públicos de todas las profesiones y sectores implicados en la transformación digital y el diseño de información.

Al igual que la obra original, se publica bajo licencia Creative Commons, por lo que queda abierto también el reto de ampliar colaborativamente la traducción, reeditarlo bajo diferentes formatos y promover su difusión en el área lingüística latinoamericana como base sobre la que se puede fundamentar un discurso revalorizador y reivindicativo de las profesiones relacionadas con la gestión de la información.

Se ha hecho un esfuerzo por realizar una publicación con un diseño ágil, claro y muy visual, que sea motivante y acerque a todos los públicos la idea de "la efectividad de un sistema de acceso a la información es una función directa de la inteligencia puesta en organizarlo".

El manual puede descargarse en la siguiente dirección: http://www.fesabid.org/federacion/publicaciones