Varios detenidos en un despliegue policial contra robos violentos en casas en Cartagena

Calle donde se está produciendo el operativo policial - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional está desarrollando un operativo en la calle Submarino del barrio Peral de la ciudad de Cartagena (Murcia), relacionada con una investigación sobre robos con violencia en domicilios habitados.

Durante el despliegue, conformado por 45 agentes de las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Cartagena, se han practicado varias detenciones, según ha informado el Cuerpo.

El operativo ha incluido numerosos registros en varias viviendas de la citada calle.