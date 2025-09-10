Vázquez (Vox): "Los centros de menores son experimentos sociológicos fracasados en toda Europa"

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, junto al presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo en el Centro de Menores de Santa Cruz - DANIEL SABIOTE/VOX

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha afirmado este miércoles que "los centros de menores son experimentos sociológicos fracasados en toda Europa que ponen en riesgo a nuestros barrios".

Por su parte, el presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, que también ha comparecido cerca del centro de menores de Santa Cruz, ha denunciado que el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, al que se ha referido como el delegado de la "Amnistía de Puigdemont y mamporrero de Pedro Sánchez, ha impedido con órdenes ilegales que Vox pudiera hacer una declaración a medios para defender lo que es correcto: el cierre de estos centros y la devolución de los menores a sus países de origen".

Así, ha vuelto a insistir que en septiembre "se cerrará el centro de menores de Santa Cruz, el primero en hacerlo en toda España, lo que demuestra que sí se pueden dar soluciones reales a los problemas de convivencia que sufren los barrios".

A su juicio, "los ciudadanos de Santa Cruz podrán volver a vivir en paz y tranquilidad" y ha recalcado que "éste es solo el primer paso, porque vamos a trabajar para cerrar todos los centros de menores en la Región de Murcia y en el conjunto de España".

En cuanto al modelo migratorio, Antelo ha sido contundente: "Vox quiere una inmigración legal, ordenada, que venga a aportar. Los que vengan de manera ilegal serán deportados; los que vengan legalmente pero cometan delitos también deben ser expulsados; y aquellos que se adapten, trabajen y respeten nuestras leyes serán bienvenidos y son los primeros damnificados de aquellos inmigrantes que no lo hacen".

Por su parte, Samuel Vázquez ha recordado un caso reciente en el que "una niña de 14 años apareció sangrando a las puertas de un centro de menores tras ser violada y ninguno de los partidos que se hacen llamar progresistas salió a protestar".

En este sentido, ha denunciado que "entre un menor extranjero que comete una violación y una niña de 14 años violada, Vox tiene muy claro de qué lado está: del lado de nuestras niñas".

El portavoz nacional de Vox ha señalado que, desde 2017, la Región de Murcia "ha duplicado los homicidios, las riñas tumultuarias con lesiones graves -un delito que predice la aparición de bandas- y triplicado las agresiones sexuales a menores".

Sostiene que "los centros de menores no integran absolutamente a nadie, contaminan a los jóvenes que llegan sin conductas violentas y convierten a los barrios en lugares inseguros donde los vecinos acaban hartos".

Asimismo, ha cargado contra el delegado del Gobierno en Murcia, a quien han acusado de estar "más preocupado en impedir concentraciones pacíficas y ruedas de prensa de Vox, que en revertir el aumento de la criminalidad".

"Se cree que vivimos en Corea del Norte, pero Vox va a seguir denunciando lo que otros callan, porque nuestro deber es proteger a las familias y a los hijos de los españoles", subraya.

Finalmente, ha afirmado que "los ciudadanos votan a políticos para que resuelvan problemas, no para que miren hacia otro lado". "Vox ha demostrado que sí se pueden cerrar centros de menores, deportar a quienes no respetan nuestras leyes y garantizar la seguridad en los barrios".

"Vamos a seguir trabajando hasta acabar con todos los centros de menores en España y poner fin al negocio del tráfico de seres humanos en el Mediterráneo", ha concluido.