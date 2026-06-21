Vecinos de El Mojón participarán en el primer taller sobre murciélagos y control natural de mosquitos - CARM

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, invita a los vecinos de El Mojón, en San Pedro del Pinatar, a participar el próximo 28 de junio en una actividad de educación ambiental dedicada a los murciélagos, pequeños mamíferos que desempeñan un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas y que actúan como aliados naturales en el control de insectos, entre ellos los mosquitos.

Es la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y el Centro de Visitantes de las Salinas de San Pedro del Pinatar, en colaboración con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), dentro de la campaña 'Murciélagos, los guardianes de la noche'.

La inscripción de participantes es gestionada directamente por la asociación de vecinos de El Mojón, hasta completar el aforo, entre 40 y 50 personas. La jornada comenzará con una charla divulgativa del Servicio de Información del Centro de Visitantes de las Salinas.

Durante la sesión se abordarán aspectos relacionados con la biología y las costumbres de los murciélagos, las amenazas a las que se enfrentan, los mitos asociados a estas especies y su importancia como controladores naturales de insectos.

Posteriormente, los participantes realizarán, junto a ANSE, un taller práctico de construcción de cajas refugio para murciélagos. Estas cajas se instalarán en distintos puntos de la pedanía, en la Senda de los Tarays y en el propio Centro de Visitantes, con el objetivo de favorecer la presencia de estas especies y reforzar su papel dentro del ecosistema local.

La actividad cobra especial interés en esta zona por la proximidad del canal perimetral que rodea el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, donde la presencia de mosquitos es habitual.

Los murciélagos insectívoros pueden consumir cada noche una gran cantidad de insectos, por lo que constituyen un recurso natural eficaz y sostenible para reducir estas molestias sin recurrir a otros sistemas de control.

La campaña 'Murciélagos, los guardianes de la noche' incluye acciones de sensibilización, exposiciones itinerantes y talleres divulgativos dirigidos a dar a conocer los beneficios ambientales de estas especies y a fomentar su conservación tanto en espacios naturales como en entornos urbanos.