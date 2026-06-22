La Vega del Segura estará este martes en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados - AEMET

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 23 de junio, el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de la Vega del Segura, donde se prevé que los termómetros alcancen los 38 grados centígrados.

El inicio de la franja de aviso está fijado para las 13.00 horas y permanecerá activo hasta las 20.59 horas, momento en el que se dará por finalizada la vigencia de la alerta por el episodio de calor.

La alerta se establece ante un nivel de peligro bajo y cuenta con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.