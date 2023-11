Vélez (PSOE) afirma que la investidura de Sánchez "garantiza" el avance del Corredor Mediterráneo en la Región

MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, José Vélez, ha afirmado este viernes que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central "garantiza que siga avanzando la renovación de la red de ferrocarril y el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Región, para lo que ha destinado más de 3.000 millones de euros".

Vélez ha remarcado que la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo de la Nación "permitirá llevar la Alta Velocidad a Lorca y Cartagena, así como terminar el corredor de mercancías dentro de los plazos previstos, lo que supondrá un hito histórico en la Región de Murcia", según han informado fuentes del PSOE en un comunicado.

Además, ha señalado que todos los tramos del Corredor Mediterráneo que unen la Región de Murcia con Andalucía "están adjudicados" y la integración de Lorca se encuentra "en proceso de adjudicación".

En este sentido, el dirigente socialista ha acusado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de "mentir cuando dice que el Corredor Mediterráneo solo avanza en Cataluña".

"Basta ya de intentar engañar a la gente. Con sus mentiras, se está desacreditando a sí mismo y está provocando un grave daño a la Región de Murcia", ha dicho, para señalar a continuación que "todos los ciudadanos y organizaciones empresariales pueden acercarse para comprobar el avance de las obras", ha comentado.

Asimismo, ha añadido que "López Miras está demostrando que su único objetivo es confrontar y romper toda relación con el Gobierno de España", y ha recalcado que "el problema es que la Región tiene un presidente sin escrúpulos, que no le duelen prendas mentir, aunque tengamos obras de punta a punta de nuestra Región o viaductos de varios metros ya construidos".

Para el líder de los socialistas murcianos, "cuando el PP gobernó en España abandonó a la Región de Murcia. No hizo absolutamente nada por renovar nuestra red de ferrocarril; teníamos unos trenes obsoletos, que se averiaban constantemente, y, además, no estaba electrificado ni un solo kilómetro de vía en toda la Región. Entonces no escuchábamos a muchos de los que hoy se quejan".

A continuación, Vélez ha manifestado que, "por más que le pese al PP de López Miras, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, la Región tendrá unas infraestructuras del siglo XXI".

Respecto a las actuaciones en el tramo Murcia-Cartagena, ha destacado que la duplicación del tramo Riquelme-Cartagena se ha dividido en dos subtramos: Riquelme-Torre Pacheco (133 millones de euros) y Torre Pacheco-Cartagena. "Las obras del primero se encuentran en ejecución desde mayo y está previsto que en las próximas semanas se inicie el proceso de adjudicación del segundo subtramo", ha apostillado al respecto.

Además, ha puesto en valor el compromiso de Pedro Sánchez de llevar la Alta Velocidad a Cartagena y mejorar el servicio ferroviario. "En marzo se pusieron en marcha los Servicios de Proximidad entre Murcia y Cartagena, mejorando el servicio ferroviario", ha enfatizado.

"El pasado 30 de octubre, conocíamos que Adif AV daba un nuevo impulso a la construcción de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería con la contratación de los primeros trabajos de electrificación de la nueva línea, en la que se moviliza una inversión de 14,1 millones de euros. Asimismo, ultima la contratación de los trabajos para tender la catenaria en este tramo hasta Lorca", ha insistido.

"El Gobierno de España está trabajando para cumplir los plazos y lo está haciendo. Esta adjudicación supone que se pueda restablecer la línea entre Murcia y Lorca cumpliendo los tiempos previstos", ha agregado.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de España ha destinado 11.000 millones de euros para desarrollar el Corredor Mediterráneo en todo el país. "Gracias a este compromiso, el Corredor Mediterráneo unirá Andalucía, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña con Europa. El 80% del proyecto ya estaría en obras y el 100% planificado", ha concluido Vélez.