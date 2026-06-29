Las ventas del comercio minorista aumentan en mayo en la Región de Murcia un 0,4%

Archivo - Interior de una zapatería - CONSELLERIA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA - Archivo

GRÁFICO: Enlace a gráfico disponible al final del texto.

MADRID/MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un aumento interanual del 0,4% en mayo en la Región de Murcia, frente al descenso del 0,4% de la media nacional, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, las ventas aumentaron en la comunidad autónoma un 2,3%, en este caso superior a la media del país, donde fue del 1,9%.

Por su parte, la ocupación en el sector avanzó en el quinto mes del 2026 en la Región un 1,3%, frente al 0,4% del conjunto estatal.

DATOS NACIONALES

En España, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista pone fin a 22 meses consecutivos de alzas.

No obstante, eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 1,3% en mayo en relación al mismo mes de 2025, tasa siete décimas superior a la del mes anterior. Con el avance del quinto mes del año, se encadenan ya 42 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (mayo sobre abril) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,6% frente al descenso del 1,5% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en mayo un 0,4% respecto al mismo mes de 2025, tasa cinco décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 57 meses consecutivos en tasas positivas.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de las ventas del comercio minorista en España. Serie original a precios constantes

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-anual-de-las-ventas-del-come...