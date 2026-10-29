Las ventas del comercio minorista aumentan en septiembre un 1,4% en la Región de Murcia, segundo mayor ascenso por CCAA

Puesto de carne en un mercado - EUROPA PRESS

MADRID/MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor han registrado un aumento interanual del 1,4% en septiembre en la Región de Murcia, el segundo más elevado por comunidades, tras Cantabria, frente al retroceso del 1,6% de la media estatal, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, de acuerdo con los datos del INE, las ventas han aumentado un 2,7% en la comunidad autónoma, superior a la media estatal, donde se ha incrementado un 1%.

Por su parte, la ocupación en el sector ha avanzado en el noveno mes del año en la Región un 1,8% en relación a septiembre de 2025, también por encima del ascenso experimentado por el conjunto de comunidades autónomas, del 0,8%.

En España, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 1,6% en septiembre, su mayor retroceso en casi cuatro años, concretamente desde noviembre de 2022.

Con este descenso interanual, que amplía en cinco décimas el experimentado en agosto, la facturación del comercio minorista encadena tres meses de tasas negativas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa nueve décimas inferior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman tres meses de caídas.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 0,4% frente al repunte del 0,2% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista volvió a tasas positivas en septiembre tras incrementarse un 0,8% interanual, tasa nueve décimas por encima de la registrada en agosto.