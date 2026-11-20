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MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se incrementó en la Región Murcia un 20,4% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 8,7 puntos más que la media nacional, que fue del 11,7%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria se incrementó en todas las comunidades autónomas en septiembre, con la Comunitat Valenciana (+21,7%), la Región de Murcia (+20,4%) y Andalucía (+20,3%) a la cabeza, excepto en La Rioja, donde el índice cayó un 4,1%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 12,8% en la comunidad autónoma, 7,2 puntos de diferencia con la media nacional (5,6%).