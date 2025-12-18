Las ventas del sector servicios aumentan en la Región un 5,8% en octubre, quinto mayor ascenso por CCAA

Archivo - Productos de panadería en un mercado - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró en octubre un aumento de su facturación del 5,8% en la Región de Murcia, superior a la media nacional, que se incrementó un 4,7%, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Región experimentó el quinto mayor incremento de todas las autonomías, tras Comunidad Foral de Navarra (7,4%), La Rioja (7,2%), Aragón (6,5%) y Castilla y León (6%).

De media en lo que va de año, el aumento de la cifra de negocios en Murcia asciende al 4,2%, inferior a la media estatal, del 4,7%.

Por su parte, la ocupación se incrementó un 0,9% en la comunidad en octubre con respecto al mismo mes del año anterior y un 1% de media en lo que va de año.

En el conjunto del país, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la del mes anterior.

Con el avance de octubre, las ventas del sector servicios encadenan 19 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el décimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 3,7% en octubre en tasa interanual, porcentaje 1,7 puntos inferior al de septiembre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 19 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,9%, su mayor caída mensual desde agosto de 2024.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el décimo mes del año respecto a octubre de 2024, tasa una décima superior a la registrada en septiembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.