Las ventas de turismos usados caen un 6,5% en mayo en la RegMurcia y las furgonetas un 3,9%, según Ancove

Archivo - Decenas de vehículos en una autovía - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión --turismos y furgonetas-- en la Región de Murcia ha registrado un descenso del 6,2% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 7.743 unidades transferidas, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Por segmentos, las compras de turismos de segunda mano cayeron un 6,5% interanual en la comunidad autónoma, con un total de 6.642 operaciones. Por su parte, el mercado de vehículos comerciales ligeros (furgonetas) de ocasión retrocedió un 3,9%, hasta las 1.101 unidades en mayo.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, Murcia acumula 38.650 transferencias de vehículos usados, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo de 2025. Los turismos caen un 1,1% (33.026 unidades), mientras que las furgonetas crecen un 1,3% en lo que va de año (5.624 unidades).

A nivel nacional, la venta de vehículos usados bajó en mayo un 0,9% y suma dos meses consecutivos en caída, tras haber comercializado 208.047 unidades, de las que 177.606 han sido turismos (-0,8%), y 30.441 comerciales ligeros, con un descenso del 1,4%.

A su vez, en los cinco primeros meses del año se han vendido 1.052.974 vehículos usados, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta crece un 0,4%, con un total de 898.993 unidades, y en el de las furgonetas, se vendieron 153.981 unidades, un 0,5% más en lo que va de año.

La caída del mes de mayo se concentra en los coches más antiguos, en los tramos de 6 y más años, aunque bajan, igualmente, los de 2 a 3 años. Los de menos de dos años crecen en el mes, así como en el tramo de 3-5 años, lo que confirma un mayor interés por parte de los compradores de las turismos más modernos.

Esta tendencia no sigue el mercado de las furgonetas usadas en el mes de mayo, pues descienden las compras de las unidades más nuevas, hasta dos años, aunque también las más viejas que superan los 10 años de vida. De la quema solo se salvan el segmento de 2 a 3 años, con un incremento del 21%, y las de 6 a 10 años, con un 5,1%.

Por su parte, el mercado de turismos continúa con el lento proceso de la combustión a los motores más ecológicos. En mayo aumentan las ventas de los eléctricos el 37,5% y el 50,3% las de los híbridos enchufables de gasolina. Aún así, el diésel, con el 47,8% de las transferencias del mes, es la motorización más demandada, seguida de la gasolina, con otro 35,6%. En conjunto, los motores de combustión acaparan el 83,5% del mercado y el gas, también de combustión, otro 0,8%.

CAÍDA GENERALIZADA EN CASI TODAS LAS COMUNIDADES

La caída de las ventas de los turismos usados ha sido generalizada en el mes de mayo, pues solo se producen aumento en referencia con el mismo mes del pasado año en Canarias, Madrid y Navarra. La Comunidad Valenciana, aunque desciende por encima de la media, yo no está en cabeza de las caídas de las compras.

Asimismo, el fuerte descenso del 1,4% en las furgonetas, hace que haya caídas en todas las comunidades con excepción de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra.

"El mercado de segunda mano está muy sometido a la incertidumbre. En opinión de Ancove, el Gobierno debería empujar la venta de los eléctricos y los híbridos enchufables con un plan de ayudas a la compra para revertir esta situación", ha afirmado el presidente de Ancove, Erik Iglesias.