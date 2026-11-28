La Vía Rápida de Tumores Torácicos del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, reconocida por la Fundación Economía y Salud como uno de los diez casos de éxito y buenas prácticas de los servicios autonómicos de salud - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Vía Rápida de Tumores Torácicos del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena ha sido reconocida por la Fundación Economía y Salud como uno de los diez casos de éxito y buenas prácticas de los servicios autonómicos de salud, a nivel nacional, en el marco del IV Foro de esta entidad, según ha ionformado la Comunidad.

Este modelo asistencial ha sido presentado por el especialista del servicio de Neumología del hospital Santa Lucía, Javier Pérez, quien ha expuesto las características de un circuito que permite coordinar a los distintos niveles asistenciales y especialidades implicadas en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con sospecha de tumores torácicos.

La iniciativa constituye una experiencia de innovación organizativa del Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que participan Atención Primaria, Neumología, Radiología, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Cirugía Torácica.

El circuito comienza cuando desde Atención Primaria se identifica una sospecha de patología tumoral torácica y se activa un proceso de coordinación que permite iniciar el estudio diagnóstico antes de la primera consulta presencial con el especialista.

De esta forma, las distintas pruebas y valoraciones necesarias se organizan de manera anticipada y coordinada, evitando demoras y desplazamientos innecesarios.

Este modelo permite alcanzar una resolución multidisciplinar unos 17 días después de la primera consulta presencial, en un proceso fundamentalmente ambulatorio y sin necesidad de ingreso hospitalario cuando la situación clínica no lo requiere.

NUEVO MODELO ASISTENCIAL

Más allá de la agilización de los tiempos diagnósticos, uno de los principales valores de esta vía rápida es la atención integral al paciente. El objetivo es que la persona no reciba únicamente una noticia tan difícil como un diagnóstico de cáncer, sino que pueda conocer también, en el menor tiempo posible, la propuesta terapéutica y los siguientes pasos de su proceso asistencial.

La coordinación entre los profesionales de las distintas especialidades permite disponer de una valoración conjunta y avanzar en la toma de decisiones clínicas, ofreciendo al paciente más información, continuidad asistencial y certidumbre en un momento especialmente delicado.

El modelo incorpora también avances tecnológicos y técnicas diagnósticas innovadoras, entre ellas el método Ariza-Pallarés de CRYO-EBUS, desarrollado por un profesional del Servicio Murciano de Salud y cuya incorporación situó al hospital Santa Lucía entre los primeros centros hospitalarios de España en utilizar esta técnica.

Esta innovación permite ampliar las posibilidades de diagnóstico mediante técnicas de exploración y obtención de muestras en el estudio de las lesiones torácicas, complementando el trabajo coordinado de los distintos servicios implicados.

INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

El reconocimiento de la Fundación Economía y Salud pone en valor una forma de entender la innovación sanitaria que va más allá de la incorporación de nuevos equipos o procedimientos tecnológicos.

La Vía Rápida de Tumores Torácicos representa un modelo de organización de los recursos públicos alrededor de las necesidades del paciente, mediante la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, la integración de diferentes especialidades y la anticipación de los procesos diagnósticos.