Vicente Cervera protagoniza este lunes el recital XV aniversario de los 'Lunes Literarios' en su vuelta al Café Zalacaín

Imagen del recital que ofreció el poeta Vicente Cervera en 2011, en la inuguración del ciclo de los Lunes Literarios - LUNES LITERARIOS

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta Vicente Cervera volverá a subirse a las tablas del Café Zalacaín de Murcia este lunes, a partir de las 21.00 horas, para celebrar el XV aniversario de los 'Lunes Literarios', por un lado, y la vuelta al espacio que vio nacer al ciclo, el mítico Café Zalacaín. El acto contará con una apertura y clausura musical a cargo del Dúo Zénit.

El evento del lunes será muy emotivo puesto que se produce 15 años después de que Alberto Caride, coordinador de los 'Lunes Literarios', iniciara un ciclo que ha visto pasar a más de 300 escritores y escritoras. Ese primer lunes el poeta invitado fue precisamente Vicente Cervera.

Repartidos esos tres lustros entre el Café Zalacaín y el Café El Sur, los 'Lunes' han seguido desde 2011, semana tras semana, ofreciendo un espacio por el que han pasado relevantes poetas a nivel nacional y, como no, de la Región de Murcia.

Este lunes Vicente Cervera vuelve a visitar el ciclo para completar el círculo de volver al espacio primigenio, un Café Zalacaín que, bajo la nueva gerencia de Israel Flores, mantiene la esencia que le llevó a ser lugar de encuentro de artistas durante varias generaciones.

OCTUBRE DE 2011, EL PRIMER 'LUNES LITERARIO'

Hace 15 años, Vicente Cervera llevó a los asistentes a ese primer Lunes Literario a un ascenso poético que hizo parada en los cuatro libros que tenía publicados hasta 2011: 'De Aúrigas inmortales', 'La partitura', 'El alma oblicua' y 'Escalada y otros poemas'.

Este lunes, 21 de septiembre de 2026, Cervera regresa con 'El sueño de Leteo' (Renacimiento, 2023) "un canto a lo perdido, escrito con la serena lucidez que da la distancia, pero también una constancia de cómo de las cenizas de la memoria puede volver a brotar el fuego", en opinión de Piedad Bonett.

Del poemario, Luis Bagué Quílez afirma que Vicente Cervera "agita en sus versos sensualidad, misterio y erudición. Entre el himno y la elegía, El sueño de Leteo es su mejor libro hasta la fecha. Pasen y lean a un auténtico poeta".

Por su parte, Eloy Sánchez Rosillo defiende que el poemario "es fundamentalmente un libro de poemas de amor puro y romántico. Un soplo hölderliniano de exaltación y desgarro recorre los poemas de la primera parte del libro. Hay evocación del tiempo de la dicha, y dolor y resignación de un presente conflictivo y vacío".

"Pero la vida empuja, y paulatinamente, en los poemas de la segunda y tercera partes del volumen, de nuevo irá haciéndose la luz. El lector, al fin, emerge renovado y cierra el libro con melancolía y aceptación, conforme de que todo sucediera, y de que ocurriera como en estas hermosas páginas se dice", concluye.