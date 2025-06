Vicente Garrido desentrañará la mente del psicópata integrado en el ciclo Fahrenheit 78.8 de Los Alcázares

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reconocido psicólogo y criminólogo Vicente Garrido será el protagonista de la tercera sesión del ciclo de conferencias Fahrenheit 78.8, que se celebrará el próximo jueves 12 de junio a las 20.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares.

Garrido, considerado una de las principales autoridades en España en el estudio del comportamiento criminal, abordará en una conversación con la coordinadora y presentadora del ciclo, algunos de los perfiles psicológicos de delincuentes, centrándose en asesinos en serie, psicópatas y criminales violentos y también se hablará del psicópata integrado.

Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, ha asesorado a fuerzas de seguridad en casos de alto perfil y ha sido profesor de Criminología en diversas instituciones académicas. Su labor investigadora se ha plasmado en obras como 'El psicópata', 'Perfiles criminales' y su más reciente obra, 'El psicópata integrado'.

Garrido también es conocido por sus intervenciones en medios de comunicación, como Informe Semanal, Milenium, Espejo Público o Cuarto Milenio. Su participación en Fahrenheit 78.8 ofrecerá una visión experta sobre la mente criminal y su representación en la literatura y los medios de comunicación, proporcionando claves para entender la fascinación humana por el crimen y la justicia.

Fahrenheit 78.8 es un ciclo de charlas y conferencias gratuitas organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares y coordinado por la periodista y gestora cultural Lola Gracia. En su tercera edición, el ciclo se celebra del 30 de mayo al 26 de junio y ha contado ya con la participación de figuras destacadas como el politólogo Pablo Simón y la periodista Rosa María Calaf. La escritora y ensayista Carmen Posadas será la encargada de clausurarlo.

Vicente Garrido Vicente Garrido es un destacado profesional nacido en Valencia en 1958. Garrido es catedrático acreditado de Criminología en la Universidad de Valencia, así como una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología violenta.

Ha sido consultor de Naciones Unidas y ha asesorado en diferentes casos a la policía y la Administración de Justicia. Es miembro de varias asociaciones científicas y del consejo editorial de varias revistas, entre ellas Psychology, Crime and the Law, y Criminal Behaviour and Mental Health. Ha dirigido investigaciones subvencionadas sobre ámbitos muy diversos de la criminología, de la psicología de la delincuencia y de la educación correccional.

Actualmente trabaja en dos líneas aplicadas relativas a la juventud: prevenir la violencia de los hijos hacia los padres, para cuyo fenómeno acuñó el término síndrome del emperador, y la prevención en las escuelas de la violencia de pareja, labor para la que ha desarrollado el Programa La Máscara del Amor.

Con respecto al crimen violento y su investigación, ha desarrollado el campo de los perfiles criminológicos. Ha publicado libros al respecto, como 'La mente criminal', 'Psicología de la Investigación Criminal', 'El secreto de Bretón' y 'El rastro del asesino'.

También ha escrito sobre temas sociales y psicológicos, como 'Los hijos tiranos', 'Amores que matan: acoso y violencia contra las mujeres' o 'Antes que sea tarde: Cómo prevenir la tiranía de los hijos', entre otros. Además, ha colaborado en casos policiales dibujando perfiles que han ayudado a la captura de asesinos, como Joaquín Ferrándiz.

Por su labor en el campo de la criminología y la psicología, el Ministerio de Justicia le otorgó en 1999 la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Además de su faceta académica, Garrido ha incursionado en la novela negra, combinando su profundo conocimiento del crimen con tramas absorbentes y realistas. En obras como 'Crímenes exquisitos', escrita junto a Nieves Abarca, demuestra su capacidad para fusionar la investigación forense con el thriller psicológico.