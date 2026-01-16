De Vicente Ros a La Charito, 'Cien voces de Cartagena' recoge la historia de la ciudad a través de sus personajes

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Los cronistas oficiales de Cartagena, Luis Miguel Pérez Adán y Juan Ignacio Ferrández García, han presentado este viernes a la alcaldesa, Noelia Arroyo, el libro 'Cien Voces Cartageneras'.

Se trata de una publicación que reúne cien biografías y propone un recorrido por la historia local a partir de quienes la han construido. En sus páginas aparecen figuras con proyección pública y también vecinos que, desde la vida cotidiana, dejaron una huella en la memoria común. El libro recoge perfiles de apellidos ilustres, como Alberto Colao, Vicente Ros o Gregorio García Segura, pero fundamentalmente personajes populares como La Charito, Antonio 'El lotero' o Paco 'El nabo'. El libro plantea así una lectura de Cartagena desde sus protagonistas, con historias personales que ayudan a entender la evolución de la ciudad más allá de los grandes acontecimientos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La obra nace del trabajo desarrollado en el Archivo Municipal, que la alcaldesa ha reconocido como "un espacio de conservación, pero también de investigación y divulgación. En ese marco se sitúa el papel de los cronistas, que combinan el uso de fuentes documentales con un enfoque divulgador para acercar la historia local a un público amplio".

Arroyo ha destacado la función divulgadora de los autores que "hacen un trabajo imprescindible: convierten el rigor histórico en un relato que se puede leer y entender, y lo ponen en manos de los cartageneros con sus trabajos sus publicaciones, sus apariciones en medios de comunicación y con trabajos como este libro".

El libro se ha editado en una edición limitada, que estará disponible para consulta en el Archivo Municipal y en la red de bibliotecas municipales. Además, el Archivo trabaja en la preparación de una edición destinada a la venta al público, con el objetivo de ampliar el acceso a la obra.

Los cronistas han querido que la presentación del libro coincida con la fecha histórica del 16 de enero, considerado el Día del Concejo, por ser la fecha en que se otorgó el Privilegio rodado a Cartagena tras su incorporación a la Corona de Castilla en 1245, cuando la ciudad, conocida entonces como Qartayannat al-Halfa bajo dominio musulmán. La ciudad fue tomada por las fuerzas castellanas lideradas por el infante Alfonso de Castilla, futuro Alfonso X el Sabio, tras rechazar la ciudad aceptar las condiciones del Tratado de Alcaraz. Esa acción militar marcó el inicio de una administración concejil bajo fuero cristiano que será antecedente del Ayuntamiento actual.

Alfonso actuaba en nombre de su padre, el rey Fernando III el Santo, para integrar Cartagena en los reinos cristianos y reorganizar su gobierno, con la restauración de estructuras civiles y religiosas propias de la Corona de Castilla. La conquista supuso la incorporación plena de la ciudad al territorio castellano y permitió la implantación de un concejo municipal dotado de fuero que regularía el gobierno urbano y el uso de su término, sentando las bases institucionales de lo que hoy es el Ayuntamiento.