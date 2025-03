La vicepresidenta de Afacmur, Concepción Martínez, premio 8M como 'Mujer del Año'

La cartagenera y Guardia Civil, María del Pilar Vidal, y la empresa de transporte lorquina Andamur también han sido reconocidas

MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha dado a conocer este lunes la relación de personas y entidades reconocidas con los Premios 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta edición, la fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur), Concepción Martínez, más conocida como 'Chitina', ha sido reconocida con la distinción 'Mujer del Año'.

Ruiz ha resaltado que "'Chitina' representa los valores más destacados de la mujer murciana, ya que su vida ha estado dedicada al esfuerzo por mejorar la vida de los demás, convirtiéndose en un referente para otras mujeres y demostrando que es posible transformar realidades", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Ha destacado su trayectoria como subdirectora de Enfermería y supervisora de partos en el hospital materno infantil Virgen de la Arrixaca, también como matrona rural, e incluso como experta en Cooperación Internacional para el desarrollo.

Además, tanto en la ONG Afacmur como en la de Cirugía Solidaria, donde trabaja, ha dejado su huella solidaria promoviendo, en el primer caso, la creación de la Unidad de Oncohematología Pediátrica y el Equipo de atención hospitalaria y domiciliaria y de cuidados paliativos pediátricos del hospital Virgen de la Arrixaca.

En el caso de Cirugía Solidaria, Martínez ha trabajado incansablemente para promover la salud sexual integral, concienciando sobre la importancia de la educación y la autonomía de las mujeres en comunidades desfavorecidas.

La titular de Política Social también desveló la apuesta del jurado por reconocer "la trayectoria, implicación y humanidad" de la cartagenera y Guardia Civil del equipo VioGén de Calpe (Alicante), María del Pilar Vidal.

Vidal, que ha centrado su vida profesional en proteger, durante más de 30 años, a víctimas de violencia de género, menores y personas en situación de vulnerabilidad. Vidal ostenta el cargo de secretaria nacional de Igualdad por la asociación profesional de Guardias Civiles (UniónGC), así como el de vicepresidenta de la Asociación No+, de ayuda a mujeres víctimas de la violencia de género.

Además, es árbitro de fútbol desde 1985 y la primera mujer en alcanzar la categoría Nacional en el Comité Murciano, de Tercera División.

Por su parte, en la modalidad de colectivos destacados por su trabajo a favor de la igualdad, el reconocimiento ha sido para la empresa de transporte y logística de Lorca Andamur y su proyecto 'Wow Women on the Way', iniciativa para dar visibilidad a la mujer en el mundo del transporte y fomentar la igualdad en el sector.

Con este fin, no sólo fomenta el rol de la profesión de camionera a través de vídeos, reconocimientos y testimonios personales, sino que, además, las áreas de servicio de Andamur se visten de morado durante la semana conmemorativa de la Mujer.

Para dar visibilidad a la presencia femenina en otros puestos clave del sector, Andamur también ha impulsado el Foro Internacional de la Mujer en el Sector Transporte, cuya primera edición se celebró en Murcia en 2023.

"La proyección del movimiento 'Wow Women' ha sido tan imparable que se ha extendido a nivel nacional e internacional, llegando a países como Portugal, Polonia y Marruecos", ha detallado la consejera.

Dentro del tejido asociativo regional de mujeres recibirán menciones especiales durante los Premios 8M María Dolores Bolarín, del Centro de la Mujer de San Antolín (Murcia), y Agustina Moreno, de la Asociación de Encajeras de Bolillo Santa Florentina, de La Palma (Cartagena).

Ruiz ha felicitado a las personas premiadas y ha agradecido a las instituciones y entidades que este año han propuesto sus candidaturas "ya que han conseguido superar la veintena de propuestas, lo que demuestra que la Región de Murcia es región de Mujeres", como reza el lema de la campaña.

PROGRAMACIÓN 8M

Durante la presentación de los Premios 8M, la consejera también ha anunciado algunos de los actos más representativos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Así, el viernes 7 de marzo será la lectura del manifiesto institucional frente a la Consejería de Política Social (9.00 horas) y las Jornadas sobre Liderazgo Político Femenino, en el Edificio Rector Sabater (9.30 horas). Ese mismo día tendrá lugar la gala de entrega de reconocimientos, en el Auditorio Víctor Villegas, con la asistencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras (12.00 horas).

El 4 de marzo, Fundación ONCE presentará el cupón conmemorativo por el 8M, en el salón de actos de la Consejería de Política Social (12 horas), mientras que el 6 de marzo se celebrarán las II Jornadas para la prevención del Acoso y la Violencia Sexual, que organiza la asociación Assex, en la Biblioteca Regional (16:00 horas). La V edición del proyecto Únicas será presentado el 12 de marzo en el Archivo Regional de Murcia (11.00 horas).

El acto está organizado por Cermi Mujeres e incluirá una conferencia marco sobre asistencia sanitaria con perspectiva de género y discapacidad. El 15 de marzo, por su parte, el Teatro de Invierno de San Javier acogerá el nuevo espectáculo musical de la actriz murciana Pepa Aniorte, 'Mujeres de Cine' (20.00 horas).

El 25 de marzo, la Comunidad hará entrega de los Distintivos de Igualdad a las empresas de la Región de Murcia socialmente comprometidas con preservar la igualdad entre hombres y mujeres en su organización empresarial. Será en el Museo Arqueológico, a las 10.30 horas. Finalmente, el 26 de marzo, la Consejería organizará, junto con la Universidad Católica San Antonio (UCAM), un encuentro de Mujeres Líderes, dentro del proyecto Mujer Emprendedora que dirige la institución académica. Será en el salón de actos de la Consejería, a las 10.30 horas.