Víctor Egío y Leli García concurrirán por Podemos a las alcaldías de Murcia y Cartagena, respectivamente

Víctor Egío será el candidato de Podemos a la Alcaldía de Murcia - PODEMOS

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha confirmado este martes que será el candidato de la formación morada a la Alcaldía de Murcia dentro del proceso de primarias que está llevando a cabo el partido.

Egío ha asegurado que da este paso porque "Murcia necesita un cambio de verdad" y ha defendido que cuenta con "las ideas, la capacidad y el equipo para solucionar todos estos problemas", así como con "la voluntad de luchar", según ha informado la formación política.

El candidato de Podemos ha calificado de "fracaso" la situación del municipio, al considerar que "una persona joven o una familia trabajadora no pueden comprarse una casa sin endeudarse toda la vida". También ha criticado que los niños tengan que estudiar, según sus palabras, "en aulas a más de 30 grados", así como la situación del transporte público y la calidad del aire.

El portavoz regional de Podemos ha defendido políticas públicas en materia de transporte, sanidad y educación, así como un servicio público de ayuda a domicilio para mayores y vivienda de promoción pública.

Egío ha puesto como ejemplos de políticas que, a su juicio, funcionan al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por la congelación de los precios del alquiler, y al exalcalde de Córdoba Julio Anguita.

Víctor Egío contará en su candidatura con personas que han participado en la construcción de Podemos en Murcia, entre ellas Cristina Guerrero, Daniel Zaragoza y la actual portavoz municipal, Elvira Medina. Asimismo, ha anunciado la incorporación a su lista del historiador Pedro María Egea Bruno, de quien la formación destaca su trayectoria en el ámbito de la memoria democrática.

ALCALDÍA DE CARTAGENA

La portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García, ha anunciado este martes que se presentará a las primarias de la formación morada para ser la candidata a la Alcaldía de Cartagena en las próximas elecciones municipales.

García, que fue concejala en el Ayuntamiento de Cartagena hasta 2023 y ejerce como portavoz de Podemos en la ciudad desde 2020, ha explicado que ha decidido dar el paso porque "sigo sin ver la Cartagena que quiero".

Entre sus prioridades, la candidata ha defendido "recuperar la vida en los barrios", generar empleo y apostar por la vivienda social frente a los pisos turísticos. También ha reclamado "defender el turismo de calidad frente al de crucero", recuperar "todos los suelos contaminados que rodean la ciudad", mejorar la conexión ferroviaria y poner en valor el patrimonio histórico.