Víctor Egío (Podemos) destaca la participación "histórica" de la gente joven en la huelga

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos en la Región de Murcia a las elecciones generales y coordinador autonómico de la formación política, Víctor Egío, ha apoyado desde esta noche a los trabajadores en la huelga general del 11N, en los piquetes informativos y protestas que se han producido en diversos puntos de la ciudad de Murcia, entre otros Mercamurcia y la Ciudad del Transporte, hasta concluir en El Corte Inglés.

Egío ha puesto el foco en la "participación histórica de la gente joven". "Nunca había habido un bloque juvenil tan grande como el que esta mañana ha recorrido las calles de Murcia. Es una buenísima noticia, porque significa que aquí hay una generación de jóvenes dispuestos a dejarse la piel para que la vivienda vuelva a ser un derecho y no un negocio", ha reivindicado.

El candidato 'morado' ha vaticinado que esta huelga será "la primera batalla de una guerra mucho más larga" contra los rentistas, contra los especuladores y contra los partidos políticos. Estos últimos, ha asegurado, "son cómplices" de que la vivienda se haya convertido en un lujo que los sueldos de la clase trabajadora no pueden permitirse.

"La derecha y la ultraderecha, siempre dispuestas a defender los privilegios de los más ricos, pero también un Gobierno progresista del PSOE, que en ningún caso ha hecho lo suficiente para proteger a los trabajadores", ha concluido.