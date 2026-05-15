Viva Suecia y la banda mexicana Enjambre se unen para reinterpretar 'Dolor y Gloria'

Viva Suecia y Enjambre - THE MUSIC REPUBLIC

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia ha presentado una nueva versión de 'Dolor y Gloria', uno de los temas más destacados de su último álbum 'Hecho en Tiempos de Paz'. En esta ocasión, el grupo murciano une fuerzas con la banda mexicana Enjambre en una reinterpretación que amplifica el alcance emocional y sonoro de la canción.

Con la producción de Adan Jodorowsky, ambas formaciones convergen en un espacio común donde conviven guitarras contundentes, un estribillo de gran impacto y una narrativa cargada de contrastes. "Lejos de confrontarse, las identidades de Viva Suecia y Enjambre dialogan y se complementan, dando lugar a una conexión sónica especialmente potente", han indicado desde The Music Republic.

El lanzamiento llega apenas una semana antes del esperado desembarco de Viva Suecia en México, donde la banda actuará el próximo 23 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional. Este concierto supone un paso más en su proceso de expansión internacional y en su consolidación dentro del mercado mexicano.