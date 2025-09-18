Viva Suecia, Funambulista, Kuve, Walls, Ruth Lorenzo, Varry Brava y Madbel se unen para celebrar 'Murcia 1200'

Imagen de la canción 'Esto es Murcia', que une a Viva Suecia, Funambulista, Kuve, Walls, Ruth Lorenzo, Varry Brava y Madbel para celebrar ‘Murcia 1200’ - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia, Funambulista, Kuve, Walls, Ruth Lorenzo, Varry Brava y Madbel han unido sus voces en la canción 'Esto es Murcia', enmarcada en la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de un himno pop-indie rock creado Funambulista, Jorge Guirao (Second) y Madbel, que enlaza en un mismo proyecto a Viva Suecia, Varry Brava, Walls, Ruth Lorenzo y Kuve, artistas de distintas generaciones que comparten un mismo sentimiento de pertenencia a su tierra.

El proyecto, además, tiene un marcado fin solidario ya que todos los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Murcia.

La canción ya está disponible en 'https://links.altafonte.com/estoesmurcia'. "'Esto es Murcia' es mucho más que una canción, es un homenaje colectivo, un canto de identidad y celebración que refleja la diversidad y la riqueza musical de nuestra tierra", han señalado desde el Consistorio.