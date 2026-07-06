Vox afirma que el Gobierno regional no le ha contactado para negociar los Presupuestos de 2026 - VOX MURCIA
MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado este lunes que el Gobierno regional no se ha puesto en contacto con su grupo para negociar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026.
En declaraciones a los medios, Martínez Alpañez ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "todavía no ha llamado a Vox ni ha contactado con nosotros para negociar los Presupuestos" y ha recordado que "tenían la obligación de haber presentado los Presupuestos de 2026 en octubre de 2025".
Asimismo, ha criticado la gestión económica del Gobierno regional calificándolo de "insolvente, incapaz de ordenar las cuentas de la Comunidad Autónoma" y ha considerado que "ya prácticamente no da tiempo a aprobar un presupuesto antes del verano".
El diputado también ha rechazado que el techo de gasto sea un "mero" documento técnico y ha sostenido que constituye "el documento político más importante para redactar unas cuentas públicas".
Además, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que explique "cómo piensa resolver todas las salvedades que año tras año señala el Tribunal de Cuentas".
Preguntado por la posibilidad de centrar los trabajos en los Presupuestos de 2027, Martínez Alpañez ha considerado que esa sería "la opción más responsable" y ha señalado que Vox "ha sido muy generoso con el Partido Popular. Hemos facilitado la aprobación de medidas para garantizar las ayudas a las asociaciones que atienden a personas dependientes y con discapacidad, por lo que esas entidades ya tienen garantizada su financiación durante 2026".