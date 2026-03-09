Vox anuncia la designación de José Manuel Pancorbo como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial

Archivo - José Manuel Pancorbo en una foto de archivo - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno regional, José Manuel Pancorbo, ha sido designado por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia.

Pancorbo, natural de Murcia, es afiliado a Vox desde 2014 y tiene una trayectoria destacada en el partido. Ejerció como consejero de Fomento e Infraestructuras en el Gobierno regional desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la ingeniería y consulting siempre en la Región de Murcia. Su especialidad es la ingeniería hidrológica e hidráulica.

Según informa Vox en un comunicado, "ahora asume esta responsabilidad en un momento clave con el objetivo de fortalecer la estructura del partido en la Región y defender con firmeza los principios que representan a miles de murcianos".

Por su parte, el diputado regional y portavoz adjunto en la Asamblea Regional, Alberto Garre, ocupa la vicepresidencia del nuevo CEP. Garre, que presidió el Gobierno de la Región de Murcia entre abril de 2014 y junio de 2015, se incorporó a Vox en 2023. Con una amplia experiencia política, aporta así su conocimiento, compromiso y dedicación al servicio del proyecto de Vox.