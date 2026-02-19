Vox Cartagena llevará al próximo Pleno la prohibición al acceso a dependencias municipales cuando se oculte el rostro - VOX CARTAGENA

Aclara que la medida "no se dirige contra ninguna religión" y se refiere a prendas que impidan una identificación facial, como el burka

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cartagena ha presentado una moción para su aprobación en el próximo Pleno, de carácter ordinario, del día 26 con el objetivo de "regular el acceso y permanencia en dependencias municipales en los casos en que se produzca una ocultación integral del rostro" por motivos de seguridad, según informa el partido en un comunicado.

La iniciativa establece que, en aquellos espacios administrativos donde se realizan trámites con efectos jurídicos, se gestionan datos personales o se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos, la identificación visual del rostro "constituye un requisito funcional imprescindible para verificar la identidad y prevenir posibles suplantaciones".

Vox aclara que la medida "no se dirige contra ninguna religión, cultura o colectivo concreto, sino que fija una condición objetiva aplicable a cualquier prenda que impida la identificación facial, incluyendo de forma enunciativa el niqab, el burka u otras de efecto equivalente".

La moción insta al Gobierno municipal a encargar a los servicios jurídicos la redacción de una norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su proporcionalidad, publicidad y correcta aplicación, y contemplando excepciones debidamente acreditadas por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral.

Asimismo, aclara expresamente que la regulación "no afectaría a la vía pública ni a prendas o símbolos que no oculten el rostro, circunscribiéndose exclusivamente al funcionamiento de los servicios municipales".

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Gonzalo López Pretel, ha señalado que la propuesta "busca reforzar la seguridad en oficinas administrativas, sin entrar en otros ámbitos, que no son competencia del Ayuntamiento".

Sobre el uso de estas prendas en los espacios públicos, Pretel añade que "la imposición de prendas como el niqab y el burka es una indignidad, contra la que Vox presentó una iniciativa en el Congreso que ha sido rechazada por toda la izquierda en bloque. Esa izquierda que presume día sí y otro también de feminismo".

"El próximo Pleno veremos los equilibrios de la izquierda para argumentar contra los derechos fundamentales de las mujeres. Será un espectáculo muy poco edificante", subraya.