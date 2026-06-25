Vox critica que López Miras "no ha asumido responsabilidad alguna por su gestión de Gobierno" - VOX

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha criticado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "no ha asumido responsabilidad alguna por su gestión de gobierno" durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región.

Así lo ha denunciado en la rueda de prensa posterior a la primera sesión, en la que el parlamentario ha calificado el discurso de López Miras como "soporífero", "grandilocuente" y "triunfalista".

Martínez Alpañez ha defendido que un Debate sobe el Estado de la Región "está para hablar de los problemas reales que tiene la gente a pie de calle" y, en este sentido, ha criticado que el jefe del Ejecutivo regional "no ha hablado absolutamente nada de la crisis de las prótesis, lo cual nos hace pensar que eso solo es la punta del iceberg de algo más grave".

Asimismo, el portavoz de Vox ha puesto el foco en el déficit público regional que, ha asegurado, cerró el pasado ejercicio en torno a los 700 millones de euros, una cifra que "está lastrando el crecimiento económico de la Región y castigando el bolsillo de todas las familias murcianas".

A preguntas de los medios de comunicación, Martínez Alpañez ha recordado los nueve meses en los que su formación formaba parte del Ejecutivo regional en las consejerías de Fomento, Emergencias y Ordenación del Territorio. "Si los únicos éxitos que puede vender son lo que hizo Vox, queremos pensar que lo hizo bastante bien", ha concluido.