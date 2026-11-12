Vox denuncia que la interinidad docente supera el 48% y reclama estabilidad para garantizar la calidad educativa

El cabeza de lista de Vox al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles, en una rueda de prensa - VOX MURCIA

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles, ha denunciado este jueves la "elevada" tasa de interinidad del profesorado en la comunidad, que supera el 48%, tras reunirse con representantes de la Plataforma de Interinos Docentes y del sindicato CSIF para abordar los principales problemas del sistema educativo regional.

Durante el encuentro, Robles ha advertido de que "la falta de estabilidad en las plantillas docentes perjudica directamente a los alumnos y dificulta el desarrollo de los proyectos educativos de los centros", según ha informado Vox en un comunicado.

"Es fundamental que los claustros tengan estabilidad. No solo porque eso redunda en una mejor enseñanza, sino porque los planes y programas de los centros necesitan una base sólida, con un profesorado que se conozca y conozca el entorno en el que desarrolla su labor", ha señalado.

A renglón seguido, el candidato ha calificado de "completamente inadmisible" que la interinidad supere el 48% y ha criticado que los profesores "se vean obligados a desplazarse continuamente de un municipio a otro, sin poder consolidar su vinculación con los centros y sus comunidades educativas".

Asimismo, ha reclamado una reforma "profunda" de la carrera docente al considerar que el actual sistema "no reconoce adecuadamente la formación y la capacidad profesional del profesorado".

En este sentido, ha cuestionado que determinados cursos tengan más valor que un doctorado: "Parece que el único mérito es hacerse viejo, cumplir trienios y sexenios, y esto no puede ser así".

Por ello, Robles ha defendido que los docentes puedan especializarse en las materias que imparten frente a un modelo que, según ha afirmado, "concede un peso excesivo a cursos que no siempre contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza".

Por otro lado, ha mostrado su disposición a estudiar las diferencias que, según CSIF, perjudican a los funcionarios docentes respecto a otros empleados públicos de los grupos A1 y A2 en el ámbito autonómico.

El candidato también ha criticado la LOMLOE -a la que ha definido como "la LOGSE con perspectiva de género"-- por considerar que relega la adquisición de conocimientos "en favor del adoctrinamiento ideológico".

"Las aulas deben ser espacios de aprendizaje y transmisión de conocimientos, no de formación de activistas", ha subrayado antes de reclamar su derogación, "mayor exigencia" académica y más autonomía para los centros.

En esta línea, ha apostado por implantar reválidas al finalizar Primaria, Secundaria y Bachillerato para medir la eficacia del sistema educativo.

Al hilo, ha aclarado que estas pruebas "no deben entenderse como un instrumento para penalizar o seleccionar a los alumnos, sino como una herramienta para obtener datos objetivos sobre el rendimiento de los centros y detectar las necesidades de mejora".

A preguntas de los periodistas sobre la fragmentación de competencias entre comunidades autónomas, Robles ha defendido aplicar las leyes de armonización previstas en la Constitución para "evitar las enormes diferencias existentes".

"Tenemos 17 sistemas o subsistemas educativos en los que varía absolutamente todo: el porcentaje de interinos, la inversión por alumno, los currículos y las pruebas de acceso a la universidad", ha explicado, tras subrayar que la inversión media anual por alumno ronda los 12.000 euros en el País Vasco frente a menos de 6.000 en la Región.

"No puede ser que los profesores vayan vagando por los pueblos, un año en Yecla, otro en Caravaca, otro en Murcia y otro en Cartagena. Es fundamental que conozcan la sociedad en la que están insertos y la realidad de sus centros. La educación necesita estabilidad, exigencia académica y profesores que puedan desarrollar su labor en condiciones adecuadas", ha concluido.