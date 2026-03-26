Vox entra en el gobierno de Torre Pacheco (Murcia) tras alcanzar un acuerdo con el PP

Archivo - El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, en una foto de archivo. - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox se ha incorporado al Gobierno del Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia) tras suscribir un acuerdo de coalición con el Partido Popular, formación que ostenta la Alcaldía y que ha gobernado en minoría desde el inicio del mandato en 2023.

El anuncio se ha hecho público durante el debate de una moción de urgencia en el transcurso del Pleno municipal celebrado este jueves.

El alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, y el portavoz municipal de Vox, José Francisco Garre, han coincidido en señalar que la alianza contribuirá a ofrecer estabilidad institucional al Ayuntamiento y facilitará la aprobación de proyectos clave como el de Presupuestos de 2026.

En su intervención, Roca ha indicado que durante los tres años que lleva al frente de la Alcaldía ha sacado adelante las cuentas "con muchas dificultades". Así, ha recordado que en 2024 obtuvo el respaldo del PSOE, pero en 2025 fue necesario prorrogarlas por falta de acuerdo.

"Yo sé los tres años que llevo de alcalde en solitario", ha dicho el primer edil en referencia a las críticas vertidas en la sesión por la concejala del PSOE Verónica Martínez, quien ha afeado al alcalde que "no tiene palabra" porque tras su investidura manifestó su intención de gobernar en solitario.

Garre ha señalado que el acuerdo de coalición se firmó este miércoles por la noche, "una vez" que ambos partidos comprobaron que podían sacar adelante los presupuestos. "Le agradecemos la confianza y a partir de ahora, a gobernar", ha dicho el portavoz local de Vox dirigiéndose a Roca.

En lo que resta de legislatura, Garre será el responsable Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías, con dedicación exclusiva al 75%; Ana Belén Martínez será edil de Política Social y Transparencia, con dedicación del 100%, y Josefa Guillén será la encargada de Sanidad y Medio Ambiente.