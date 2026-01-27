Vox exige liberalizar suelo y bajar impuestos para apoyar la futura Ley de Vivienda en Murcia

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo - VOX REGIÓN DE MURCIA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ha afirmado este martes que su formación solo apoyará la futura Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia si incluye la liberalización del suelo, la bajada de impuestos y el aumento de la edificabilidad, y ha advertido de que "la peor vivienda es la que no se construye".

Antelo ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en la que, según ha explicado, Vox ha vuelto a trasladar "las mismas medidas" que ya defendió cuando el decreto llegó a la Asamblea Regional.

El portavoz ha subrayado que la vivienda es "una prioridad nacional, no solo para la Región de Murcia, sino para toda España", y ha lamentado que este diálogo no se produjera "hace meses". "Ya lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: donde está el coliving y donde está el cohousing no está Vox", ha sentenciado.

En este sentido, Antelo ha confirmado que desde la Consejería se les ha asegurado que ni el coliving ni el cohousing formarán parte de la nueva proposición de ley que se llevará al Parlamento autonómico, una condición que Vox considera irrenunciable.

Durante la reunión, Vox ha defendido la liberalización del suelo y la eliminación de trabas a la construcción. En concreto, ha planteado que suelos con uso hotelero puedan destinarse a vivienda, tanto de protección oficial, con prioridad nacional, como a vivienda libre.

"El problema de la vivienda no se soluciona con más trabas ni con términos ingleses que maquillan la pobreza", ha denunciado Antelo, insistiendo en que "la vivienda que no se construye es la peor vivienda que podemos tener". A su juicio, es necesario bajar impuestos, aumentar las primas de edificabilidad y abaratar los costes de construcción para incrementar la oferta.

Antelo ha remarcado que Vox defiende "una España de propietarios", frente a un modelo que, según ha criticado, "condena a los jóvenes a vivir eternamente de alquiler o en soluciones precarias, sin estabilidad ni futuro".

Asimismo, ha advertido de que Vox no va a colaborar "con la estafa permanente que suponen el Partido Socialista y el Partido Popular en materia de vivienda", aunque ha reconocido que "todo lo que Vox lleva diciendo desde hace mucho tiempo parece que ahora el PP empieza a aceptar".

Finalmente, ha recalcado que el objetivo es "poner el máximo suelo disponible para promotores y constructores" y trasladar que la Región de Murcia "es un buen lugar para invertir y construir vivienda", de forma que los precios "dejen de subir o empiecen a moderarse" ante una demanda creciente.