Vox llama al PP "gestor de la miseria" y pone en duda el reparto de fondos para familias vulnerables

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Vox ha acusado hoy al Gobierno regional de actuar como "gestor de la miseria" y de aplicar un reparto de ayudas "político" en lugar de "técnico" para familias vulnerables y medidas de conciliación. Lo ha hecho durante un Pleno de control en el que ha interpelado a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.

En una interpelación sobre apoyo a familias y menores en situación de vulnerabilidad, el diputado de Vox Rubén Martínez ha asegurado que "el Partido Popular es una estafa". En su crítica presupuestaria, ha sostenido que, tras descontar partidas, "nos queda una cifra de 8 millones y medio de euros destinados directamente a la familia", lo que, a su juicio, equivale al "1% del presupuesto total".

Martínez ha advertido de que "la estafa no acaba ahí" y ha añadido que "más de medio millón de habitantes en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza y exclusión social" y que hay "122.000 menores en riesgo de pobreza". "No son solo números, señora Consejera, son niños que en pleno siglo XXI en la Región de Murcia están pasando hambre", ha afirmado, tras señalar que la Región ostenta "el vergonzoso título de tener la tasa en pobreza infantil severa más alta de España".

El diputado de Vox ha cuestionado igualmente el criterio de reparto de las ayudas municipales y ha puesto un ejemplo concreto: "¿Es eficiente que el rico reciba más que el pobre?", ha planteado, antes de concluir: "No es técnico que el rico reciba más que el pobre, no es político que el Ayuntamiento gobernado por un gobierno del Partido Popular que un ayuntamiento que estaba obrando por otro partido". En ese sentido, ha instado a la consejera a aplicar criterios de "eficacia, eficiencia y equidad".

La consejera Conchita Ruiz ha respondido que Vox aborda la pobreza "desde la microeconomía", mientras que los servicios sociales atienden necesidades personales y perfiles de vulnerabilidad. "Eso no viene medido por la renta per cápita, señor Martínez Alpañez", ha replicado, para defender que el reparto se basa en "criterios técnicos" y que se canaliza a través de ayuntamientos porque así lo establece la ley de competencias. También ha defendido la subvención objeto de la interpelación destinada a reforzar la intervención local, y ha insistido en que los fondos "se justifican euro a euro" y están sometidos a fiscalización.

Por otro lado, en una interpelación de Vox sobre conciliación, la diputada María José Ruiz ha afirmado que la Región "es una tierra fértil para la pobreza" y ha sostenido que "casi la mitad de nuestros niños están en riesgo de pobreza y exclusión social". En su exposición, ha señalado que "hay cerca de 55.000 menores de 3 años" y ha criticado que el número de "plazas gratuitas" sea insuficiente.

La diputada de Vox ha atacado la dimensión de los recursos y ha resumido su crítica preguntando "¿sabe a cuánto toca cada niño con su generoso presupuesto? A menos de 10 euros por niño al año con fondos autonómicos". "Con diez euros por niño no se concilia, con 10 euros por niño al año se insulta a quien concilia a pulso cada mañana", ha añadido, antes de reclamar "deducciones fiscales reales", apoyo a la natalidad y un "cheque conciliación".

Ruiz ha contestado que "la financiación y el sistema de gestión funciona así a través de los ayuntamientos" y ha reprochado a Vox que no reivindique ante el Gobierno central el Plan Corresponsables, al tiempo que ha defendido que estas medidas "están generando 800 empleos". En su explicación al Pleno, ha indicado que el Gobierno regional ha aprobado "600.000 euros en subvenciones directas a 43 entidades locales" y ha asegurado que "en 2024 más de 2.500 familias se beneficiaron directamente de estos proyectos". También ha enumerado otras medidas como que se han creado "9.000 plazas" en gratuidad progresiva del primer ciclo de Infantil y "40 millones de euros invertidos", además de "un millón y medio de euros para el cheque guardería" y deducciones fiscales.

En materia sanitaria, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos se ha interesado por las variaciones presupuestarias producidas en la Consejería de Salud en los últimos años. El parlamentario ha recordado que su grupo ya preguntó por escrito y que la Consejería contestó de forma "muy ambigua" aludiendo a "ajustes técnicos". Ha alertado de que el Tribunal de Cuentas viene advirtiendo de que los créditos del SMS "se encuentran claramente por debajo de las necesidades reales" y ha descrito fuertes incrementos entre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución, señalando que en 2024 "presupuestan en torno a 2.383 millones", lo elevan a "3.202" y "ejecutan finalmente 3.179".

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido que las variaciones responden "en su mayoría" a "ajustes contables de gastos e ingresos del pago de facturas y pago a proveedores", además de modificaciones para fondos externos y reordenación de créditos. También ha insistido en la "infrafinanciación" y ha pedido que se reivindique en Madrid una financiación adecuada para sostener las prestaciones.

Asimismo, el Pleno ha contemplado una interpelación del PP sobre el programa de 3 millones para transformación digital de empresas. En ella, la diputada Mari Ángeles Román ha defendido que "hoy hablamos de empresas, hablamos de pymes, de microempresas y de autónomos" y ha esgrimido un titular internacional: "Hacienda gana y España pierde". También ha criticado lo que ha llamado un "auténtico Gran Hermano laboral y fiscal. Más control, más vigilancia, más intervención".

La consejera de Empresa, María Isabel López Aragón, ha explicado que la convocatoria está dotada con "3 millones de euros", con "ayudas de hasta 80.000 euros por empresa" que pueden alcanzar "el 50% de los gastos", y ha precisado que se priorizan tecnologías de alto impacto como "la inteligencia artificial, la automatización avanzada, la analítica de datos, los gemelos digitales o las soluciones de ciberseguridad". Según ha añadido, el objetivo es conectar pymes tradicionales con el ecosistema tecnológico regional y reforzar competitividad y productividad.