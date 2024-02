VOX pedirá en la Asamblea derogar las políticas inspiradas en la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo

La PNL registrada por el GP VOX también reclama al Gobierno de López Miras "favorecer una verdadera conservación del medio natural"



CARTAGENA (MURCIA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley en la que pedirá el apoyo de la Asamblea Regional para "denunciar ante el Gobierno de España y las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, y en especial, para el sector primario".

El portavoz del GP VOX, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado públicamente que este Pacto Verde Europeo solo busca "forzar una reestructuración económica en los estados miembros para alinearse con objetivos climáticos específicos", a través de una "multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores que han lastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario", entre ellas, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad 2030, "que cada día sufren nuestros agricultores y ganaderos".

"Todas estas normas aprobadas por burócratas de Bruselas a los que no les importa en absoluto la soberanía alimentaria de nuestras naciones, la prosperidad de nuestra gente y la pervivencia del mundo rural, han impuesto unos objetivos imposibles de cumplir cuya única consecuencia es situar a nuestro producto nacional frente a la competencia desleal de terceros países", ha señalado.

"Han pretendido desmontar nuestro sector primario y hacernos cada vez más dependientes del extranjero, dejando en manos de otras naciones la soberanía, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo", ha afirmado.

En la Proposición No de Ley presentada por VOX, se solicita al Gobierno regional de Fernando López Miras "favorecer una verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario; mostrarse favorable a la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países para suspender inmediatamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores; así como a instar, a través del Gobierno de España, a las autoridades competentes a no ratificar ningún acuerdo comercial que desproteja a nuestro sector primario".

Finalmente, ha expresado el "apoyo y el respeto" a las legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural "exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad".

También ha pedido el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias para "proteger con todas las herramientas y mecanismos a su alcance a los camioneros y empresas exportadoras agroalimentarias de la Región de Murcia frente a las violencias que sufren en Europa".