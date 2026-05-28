Vox recrimina a López Miras "intentar eludir la responsabilidad" tras la remodelación del Consejo de Gobierno

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez - VOX

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha criticado la remodelación del Ejecutivo autonómico anunciada este jueves por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, al que ha acusado de intentar "eludir la responsabilidad del Partido Popular tras 30 años de fracaso al frente de la Región de Murcia".

Martínez Alpañez ha calificado el discurso ofrecido por López Miras como "aburridísimo", asegurando que ha sido la constatación de que el Partido Popular es "un proyecto agotado y fracasado", según han informado desde el partido.

"El propio presidente regional ha reconocido que no son capaces de poner en marcha las políticas que necesita nuestra juventud. Después de tres décadas gobernando la Región, el PP no ofrece ningún futuro a los jóvenes murcianos", ha denunciado.

A renglón seguido, el parlamentario ha criticado la "absoluta inacción" del Gobierno regional en materia de vivienda. "Fernando López Miras reconoce en su discurso que no están haciendo nada mientras intenta maquillar la realidad y desviar la atención de su nefasta gestión", ha señalado.

En relación con la situación del Servicio Murciano de Salud (SMS), Martínez Alpañez ha afirmado que el Partido Popular "pretende ahora eludir responsabilidades políticas por los delitos que se están cometiendo en el SMS, colocando a la número dos del organismo al frente de toda esa responsabilidad".

Asimismo, ha reprochado el "fracaso" del Partido Popular en materia de agricultura y ha calificado de "maltrato" el nombramiento de Joaquín Buendía como consejero de Agricultura, al considerar que se trata de una persona que "salió corriendo de Alcantarilla y que ahora vuelve a ocupar responsabilidades pese al malestar existente en el sector primario".