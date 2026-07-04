Presentación del programa 'Bibliopiscina' en Puerto Lumbreras - PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Vuelve la 'Bibliopiscina' a las piscinas municipales de verano de Puerto Lumbreras durante los meses de julio y agosto Un carrito portátil ofrece a los usuarios de las piscinas una selección de ejemplares, para todas las edades y de todos los géneros literarios, durante todo el verano 1 de julio de 2026.

Los concejales de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro y Antonio López, han informado de la puesta en marcha del servicio de 'Bibliopiscina' en las piscinas de verano.

Navarro ha explicado que "desde hoy, 1 de julio, y hasta el próximo 31 de agosto, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de las concejalías de Cultura y Deportes, ponemos en marcha la 'Bibliopiscina'".

La edil ha indicado que "durante esta temporada estival, las piscinas municipales de verano son un reclamo de diversión y, por ello, y con el objetivo de seguir fomentando el maravilloso hábito de la lectura, ponemos en marcha este ya tradicional servicio de lectura, una divertida actividad que podemos aprovechar para realizar, también, entre baño y baño".

La concejal de Cultura ha recordado que "el carrito de 'Bibliopiscina' contiene una selección de ejemplares, para todas las edades y de todos los géneros literarios, y el servicio funciona de lunes a domingo de 12.00 a 20.00 horas.

La duración del préstamo puede ser tanto para la estancia de esa jornada de piscina, o bien pueden llevarse el libro a casa y devolverlo en un plazo máximo de 15 días, siendo necesaria su devolución en el mismo punto de recogida".

Por último, Toñi Navarro ha destacado que "el objetivo es fomentar la lectura, también al aire libre, darla a conocer como una alternativa perfecta para disfrutar de nuestro tiempo de ocio a la vez que se potencia y visibiliza de la gran labor que realiza la Biblioteca municipal y de todos los servicios que oferta y de los que podemos disfrutar de forma completamente gratuita".