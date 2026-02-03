Vuelven las rutas culturales al Cementerio Nuestro Padre Jesús para profundizar en la historia de Murcia

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud de Murcia, Pilar Torres, en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio municipal Nuestro Padre Jesús vuelve a acoger este año el ciclo de rutas culturales para conocer la historia de Murcia recorriendo la vida y la historia de algunos de los nombres más significativos de Murcia, así como la arquitectura y la simbología funeraria más característica del camposanto.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha presentado la programación, que comienza el próximo 22 de febrero con la temática 'Élites del siglo XIX'.

Según ha explicado, "estas rutas guiadas se plantean como una oferta diferente para profundizar en la historia del municipio y en los personajes más relevantes en la historia de Murcia".

Torres ha recordado que "quien no conoce su pasado, no puede conocer su ciudad" e invita a los murcianos a "descubrir este espacio con curiosidades y un legado de nuestros ancestros".

La programación de este año incluye varias temáticas a lo largo de los meses: además de la ruta inaugural de 'Élites del siglo XIX, el 22 de febrero, el 8 de marzo tendrá lugar 'Mujeres Murcianas'; el 19 de abril será el turno de 'Arquitectura y simbología'; y el 10 de mayo se ofrecerá la ruta de 'Artistas Murcianos'. Estas temáticas se repetirán tras el verano, con más fechas previstas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Estas rutas no solo acercan al público a las personas ilustres cuyos restos reposan en el cementerio -que data de 1885 y acoge a unas 180.000 personas inhumadas- sino que también ponen en valor el conjunto monumental, histórico y antropológico de este lugar considerado una verdadera ciudad-monumento.

"Las rutas guiadas por el interior del recinto se plantean como una oferta diferente para profundizar en la historia del municipio y en los personajes más relevantes en la historia de Murcia", ha insistido Torres, recordando que desde 2015 se han editado ocho guías temáticas que sirven de base para estas visitas y que permiten conocer desde aspectos culturales generales hasta itinerarios sobre escritores y artistas, emigrantes murcianos o protagonistas del progreso.

BALANCE DE LAS RUTAS EN 2025

En 2025 se realizaron un total de siete visitas guiadas centradas en temáticas, con un total de 169 asistentes. Las rutas se organizaron mensualmente y contaron con la participación de vecinos y visitantes interesados en la historia, la cultura y las tradiciones que atesora el cementerio. Actualmente, existe una lista de espera con 95 personas que serán avisadas para futuras visitas.

Las visitas, que se realizarán una vez al mes los domingos a las 11.00 horas, cuentan con una duración aproximada de unas dos horas, en grupos de un máximo de 30 personas, dirigidos por una guía turística especializada, y se complementan con los manuales editados sobre cada una de las temáticas que se tratan en las visitas, elaborados en colaboración con la Sociedad Murciana de Antropología y el profesor de Antropología Social de la Universidad de Murcia, Klaus Schriewer.

El cementerio de Nuestro Padre Jesús, declarado Bien Catalogado por su relevancia cultural, alberga elementos de gran valor artístico e histórico como panteones y mausoleos que reflejan estilos arquitectónicos diversos y forman parte del patrimonio funerario murciano.

El camposanto fue fundado en 1885 durante la gran epidemia de cólera, momento en el que Carlos III dictó una real cédula que prohibía las inhumaciones en el interior de las iglesias e instaba a la construcción de los cementerios en las afueras de los pueblos y ciudades, en lugares ventilados, para evitar la propagación de enfermedades. Así, sustituyó a los demás cementerios extramuros de La Albatalía y la Puerta de Orihuela.

A finales del XIX se construyó la mayor parte de los panteones. Arquitectos ligados al eclecticismo, como Marín Baldo, Justo Millán o Pedro Cerdán, dieron la pauta estilística a los realizados por maestros de obras como José Gallego y José Méndez.

Su esquema básico es de cruz latina, lo que determina la existencia de dos ejes principales perpendiculares en cuyo cruce se configura una gran plaza que articula el complejo.

Actualmente, este cementerio acoge a 180.000 personas inhumadas y, con estas rutas, el Ayuntamiento de Murcia contribuye a fomentar el conocimiento sobre la memoria colectiva de Murcia, sumándose así a otras iniciativas municipales de difusión cultural, y poniendo en valor espacios patrimoniales poco conocidos y acercándolos a la ciudadanía como elementos de identidad local.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse o recibir más información en el teléfono '968 358 600' (extensión '36472') o en el correo 'visitacementerio@ayto-murcia.es'. Toda la información está disponible en la web municipal del cementerio y las guías de ruta temática están accesibles en línea.