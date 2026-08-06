Walls será el pregonero de la Feria de Murcia 2026 - AYTO. MURCIA

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista murciano Ginés Paredes Giménez, conocido artísticamente como Walls, será el pregonero de la Feria de Murcia 2026, según ha anunciado este jueves la alcaldesa de la capital.

El pregón tendrá lugar el próximo viernes 4 de septiembre, a las 21.30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga, en un acto que marcará el inicio oficial de las fiestas y que estará presentado por el periodista Pedro Jota Fernández, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa ha señalado que la elección de Walls supone un reconocimiento al talento joven murciano y ha destacado que el artista "simboliza el talento, la creatividad y la capacidad de una nueva generación para emocionar, conectar y representar a Murcia dentro y fuera de nuestra tierra".

El acto contará con la participación de la Orquesta de Jóvenes 'Ciudad de Murcia' y del Orfeón Fernández Caballero y, además, incluirá una sorpresa vinculada a la música, la tradición, la familia y la ciudad, cuyo contenido el Ayuntamiento no ha desvelado.