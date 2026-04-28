El Warm Up dejará un impacto económico en la Región de Murcia de 20 millones de euros

Recinto del Warm Up 2026 - CARM

Se estima que el festival cuente con 26.000 asistentes MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Warm Up dejará un impacto económico en la Región de Murcia de 20 millones de euros, lo que mejoraría las cifras del año anterior según las estimaciones de su promotora. En total, el impacto económico de los eventos de música en vivo agrupados en la marca 'Festivales Región de Murcia' de la Comunidad podría crecer este año hasta los 70 millones de euros.

Así lo ha indicado el presidente regional, Fernando López Miras, durante la visita al montaje del festival con el que este viernes se inaugura en la Región la temporada de grandes festivales.

La estimación sobre el impacto económico de los festivales se basa en las expectativas de los promotores públicos y privados, que este año esperan un repunte, así como en los resultados del estudio que está ultimando la Universidad Politécnica de Cartagena y la Cátedra de Competitividad-Colegio de Economistas de la Región de Murcia. Dicho estudio refleja que la repercusión de los eventos de 'Festivales Región de Murcia' fue de 67,9 millones de euros en 2025, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El Warm Up arranca el viernes con una previsión de 26.000 asistentes en cada una de las dos jornadas, viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo.

López Miras ha subrayado que el festival es "una seña de identidad para la Región de Murcia", en un fin de semana "muy importante por las oportunidades que se van a generar, por el impacto económico y por el empleo".

Así, ha destacado la vertiente económica de estos eventos, al señalar que son "un motor económico" que dinamiza sectores "como la hostelería, el comercio o el transporte".

Asimismo, el presidente remarcó que "la música y los festivales también son oportunidades para las sociedades", y en la Región de Murcia "hemos sabido identificar eso perfectamente" para "contar con una marca propia: 'Festivales de la Región de Murcia'".

"Hay que apostar siempre por la cultura, que no solo tiene detrás una industria que es económica y da empleo, sino que también reconforta el alma. Y eso es fundamental", ha trasladado López Miras.

En este sentido, ha subrayado que el Warm Up es "un festival insignia en la Región", por lo que "vamos por todo el país y por toda Europa vendiendo un producto que es motor de crecimiento y de desarrollo de nuestra tierra".

El presidente ha afirmado que este festival es un ejemplo de que "las grandes fórmulas del éxito son las de la colaboración público-privada".

MEDIO CENTENAR DE BANDAS

En el festival actuarán este año cerca de medio centenar de bandas y artistas, combinando nombres internacionales y nacionales. Entre ellos se encuentran Fatboy Slim, James, Bloc Party, Soulwax, Lori Meyers, Guitarricadelafuente, León Benavente o La La Love You, así como Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Biznaga o VVV (Trippin' You), entre otros.

Igualmente, el festival reafirma su compromiso con el talento regional con artistas murcianos en su cartel, como Amore, Firmado, Carlota, Ruptura y Perdón, que estará presente tras vencer en la plataforma 'Región de Murcia Suena'.

Otras formaciones regionales que también actuarán en los distintos escenarios de la ciudad son A mares, Nico, Calare, H.U.L.S y Blaya, entre otros.

En esta edición, el festival mantiene su compromiso con tres ejes clave: la sostenibilidad, con un innovador sistema de saneamiento al vacío; la accesibilidad, en colaboración con la Fundación Music For All, referente en la promoción de una oferta musical inclusiva en España; y el compromiso social, destinando íntegramente el importe de las invitaciones a la Asociación de Enfermedades Raras de Murcia D'Genes y a la Asociación contra la Violencia Doméstica de la Región de Murcia (Avida).

Asimismo, el Warm Up Estrella de Levante adopta medidas para reducir el impacto acústico en el barrio de Vistabella de Murcia, tanto con acciones en sus escenarios como con la comunicación constante con el público para reforzar el respeto hacia la zona.