El WARM UP Estrella de Levante inaugura su séptima edición ante 26.000 personas

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

De "inmejorable arranque" ha tildado la organización el comiendo de la séptima edición del de WARM UP Estrella de Levante. El festival murciano inauguró este viernes ante 26.000 personas la programación de La Fica, "con absolutamente todos los abonos y entradas de día agotados".

Una séptima edición que comenzaba a primera hora de la tarde sobre el Escenario ENAE de la mano de los locales Sistema Nervioso, ganadores del concurso de bandas Región de Murcia Suena organizado por el ICA y Producciones Baltimore. Tras ellos llegó el intimismo de pablopablo; el cóctel vanguardista de Ralphie Choo; el flamante nuevo disco de trashi; la revolución pop de Julieta; la explosión post punk de Fat Dog; y la siempre infalible fiesta de Neoverbeneo, encargados de cerrar por todo lo alto el festival.

Los suecos Mando Diao abrieron de forma inmejorable el escenario principal Estrella de Levante, con un directo apoteósico en el que repasaron ese extenso repertorio de 30 años de carrera en el que no pudo faltar un 'Dance with somebody' que desató la locura en todo el recinto.

Otros que pusieron a vibrar al público desde que pusieron un pie en el escenario fueron los emblemáticos Franz Ferdinand, en un apabullante show donde presentaron los temas de su último disco, 'The Human Fear', y soltaron hit tras hit como los atemporales 'Take me out' o 'Do you want to'.

Arrasó también el regreso a Murcia de Mikel Izal, con uno de los conciertos más esperados del fin de semana. Presentaba su debut en solitario, 'El Miedo y el Paraíso', ante miles y miles de fans que no dejaron de corear a voz en grito tanto sus nuevas composiciones como los himnos generacionales de la banda Izal. Y tras él llegó el enmascarado Claptone para sumergir el festival en un aura de misterio, electrónica y luces que puso el broche de oro al escenario principal.

La psicodelia de Rufus T. Firefly impregnó el Escenario ElPozo King Upp con 'Todas las cosas buenas', su exquisito y recién estrenado último disco. Les tomó el relevo el rock cañí de Niña Polaca, que venían de improvisar una actuación sorpresa en las inmediaciones de La Fica a pocas horas de subirse al escenario para ofrecer uno de los conciertos más aclamados de la jornada.

Zahara desplegó las canciones de su 'Lento Ternura' en un directo donde la puesta en escena estaba tan cuidada como la música, incluyendo ese icónico policlin que la de Úbeda se está llevando de ruta por toda la geografía nacional.

Luego llegó la vorágine de Carolina Durante que, pese a la lesión de rodilla de su incansable frontman, no defraudaron y regalaron un show repleto de electricidad y pogos a ritmo de himnos como 'Hamburguesas', 'Cayetano' o 'Joderse la vida', además de colaboraciones sorpresa como Marcelo Criminal y Las Petunias. Y la fiesta pop de Varry Brava fue la encargada de despedir el escenario con los temas de su último álbum 'Sharipop'.

Y el Escenario ESC fue epicentro de las propuestas más eclécticas del festival, con nombres como Teo Lucadamo, Babymorocco, Ultralágrima, Roza Terenzi, Babymorocco, OroJondo, Surf 2 Glory, Surusinghe, Ruptura y REM DJs.

MUCHO MÁS QUE MÚSICA EN WARM UP ESTRELLA DE LEVANTE

Entre concierto y concierto, los asistentes han podido degustar la gastronomía de la Región en la zona 1.001 Sabores, un amplio espacio con productos locales como paparajotes, zarangollo, morcilla, salchichas, marineras... y muchos más.

Además, el público ha tenido la oportunidad de pasarse por el salón de belleza y peluquería montado por Tahe, conocer el nuevo coche de Hyundai Gasmóvil y, como cada año, realizar sus pagos de forma segura y sin preocupaciones a través del sistema cashless ofrecido por Caja Rural Central.

Repite también la colaboración con la Fundación Music For All, que garantiza una mayor inclusividad para que la experiencia festivalera sea accesible para todos, prestando a todo aquel que lo necesite mochilas vibratorias, cascos y tapones, lazo de bucle magnético, sillas de ruedas y muletas.

Este sábado 3 de mayo los protagonistas en La Fica serán conciertos como los de M.I.A., Polo&Pan, Crystal Fighters, Fangoria o Amaia, además de la programación gratuita de Somos Murcia por diferentes rincones de la ciudad.