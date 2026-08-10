'Winter Speaks' lleva la danza contemporánea a la Plaza de España de San Javier

'Winter Speaks' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier vuelve este lunes, 10 de agosto, a tomar la calle con 'Winter Speaks', una creación de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza que se representará a las 22.00 horas en la Plaza de España de San Javier, con acceso gratuito. La propuesta llega al festival de la mano de Estrenarte, el Festival de Creación Joven de la Región de Murcia.

Con dirección y coreografía de Sebastián Paladines y dramaturgia de Marcos Montagud, 'Winter Speaks' fusiona danza contemporánea y teatro experimental para construir un universo escénico de enorme fuerza plástica y sensorial, han informado desde el Consistorio.

En él, una mujer permanece durante años contemplando un paisaje nevado mientras la pequeña Winter la observa, la cuida y se pregunta si alguna vez aquella mujer llegó a ser su madre. A partir de esa imagen, la pieza se adentra en cuestiones como el paso del tiempo, la memoria, el cuidado, el éxito y la nostalgia, alejándose de una narración convencional para buscar una experiencia física en el espectador.

Imágenes, cuerpos, danza y teatro construyen así un territorio propio que invita más a sentir y habitar la escena que a descifrarla.

'Winter Speaks' supone además la segunda cita de la programación gratuita de calle del San Javier Fest, que este verano vuelve a extender el festival más allá del auditorio