Actores de doblaje de Los Simpson y One Piece estarán en el XVIII Salón del Manga de Murcia

Presentación del XVIII Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia, Murcia se Remanga - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebra este fin de semana el XVIII Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia, Murcia se Remanga. El evento tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas y contará con más de 350 actividades destinadas a los aficionados al manga, el anime y la cultura japonesa.

El salón ofrecerá durante tres jornadas una completa propuesta cultural, educativa y artística con actividades repartidas en distintos escenarios y espacios temáticos, incluyendo talleres, charlas, exposiciones, concursos, torneos de videojuegos, zona gastronómica, área matsuri y espacios dedicados a artistas, ilustradores y creadores nacionales e internacionales, han informado desde el Consistorio.

Entre los principales atractivos del evento destaca la participación del cantante japonés Takayoshi Tanimoto, conocido por interpretar temas de series tan populares como Dragon Ball, Digimon o Zatch Bell, así como la artista Mandy B. Blue, una de las voces emergentes del panorama musical japonés. El universo de One Piece también tendrá presencia destacada con la participación del actor de doblaje Sergio Liébana, voz de Zoro en la adaptación de acción real de la popular franquicia.

Asimismo, el mundo del doblaje tendrá un protagonismo especial en esta edición, con la presencia de reconocidas voces vinculadas a la serie Los Simpson, entre ellas Isatxa Mengíbar, Margarita de Francia, Sara Vivas y Chelo Vivares.

La programación contará también con destacados nombres del ámbito de la ilustración, el cosplay y la creación de contenidos. Entre los invitados figuran el coreógrafo filipino Gabriel Luis, el bailarín Raeku y artistas como Sonia Matas, ItsPoli y Rasenkai, que participarán en encuentros, exhibiciones, talleres y sesiones con los asistentes.

Además de las actividades especializadas, el salón mantendrá su vocación divulgativa y familiar con propuestas dirigidas a todos los públicos, combinando tradición, tecnología, entretenimiento y experiencias gastronómicas inspiradas en Japón.